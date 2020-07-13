Принц Кристиан Ганноверский и Алессандра де Осма стали родителями двойни

13.07.2020, 10:55, Разное

В начале марта испанский HOLA! эксклюзивно сообщил о грядущем пополнении в семье младшего сына принца Эрнста Августа Ганноверского, родственника князя Монако Альбера II – принца Кристиана – и его супруги, модели из Перу Алессандры де Осма. И вот, это счастливое событие наконец случилось! Как сообщает издание Cosas Peru, супруги впервые стали родителями: 32-летняя Алессандра родила мальчика и девочку, которых назвали Николас и София.

Официально свою беременность де Осма подтвердила в мае этого года. Сначала она была замечена на балконе своей квартиры в Мадриде, когда участвовала во всемирном флешмобе “Аплодисменты работникам здравоохранения”. Не заметить изменения в ее фигуре было невозможно. Позднее в распоряжении HOLA! оказались эксклюзивные снимки с беременной Алессандрой на прогулке – один из них журнал поместил на обложку своего нового номера. Тогда же немецкий журнал BUNTE сообщил, что супруга 35-летнего принца Кристиана ждет двойню.

Принц Кристиан Ганноверский и Алессандра де ОсмаНапомним, принц Кристиан и Алессандра де Осма встречаются с 2005 года: тогда королевская делегация, в составе которой был принц Кристиан, посещала город, и Алессандра была приставлена гидом к гостям. Об их помолвке стало известно весной 2017 года – незадолго до свадьбы принца Эрнста Августа и Екатерины Малышевой, которая состоялась в июле 2017-го. В конце ноября того же 2017-го Кристиан и Алессандра провели гражданскую церемонию бракосочетания в присутствии самых близких, а масштабное торжество решено было отложить до весны. И вот, в марте 2018-го, они сыграли свадьбу в столице Перу Лиме, на родине невесты.

Принц Кристиан Ганноверский и Алессандра де Осма