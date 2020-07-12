Звезда сериала “Доктор Кто” Дженна Коулман рассталась с бойфрендом

12.07.2020, 16:04, Разное

Кажется, еще одна пара не выдержала испытания карантином — по сообщениям британского издания The Sun, закончился четырехлетний роман бирманских актеров Дженны Коулман и Тома Хьюза. Она познакомились на съемках исторического сериала “Виктория”, где играли возлюбленных: Дженне досталась роль самой королевы Виктории, а Тому — ее супруга принца Альберта. Но если сам проект все еще продолжается, как и история любви этих персонажей, то в жизни все оказалось далеко не так радужно.

Они стараются по возможности остаться друзьями и вести себя как можно более цивилизованно. Но очевидно, что это сложные времена, и обоим сейчас нелегко. Том и Дженна очень расстроены, что все получилось именно так, но эти отношения себя исчерпали. Никаких внешних причин их расставания нет. К тому же карьера Дженны сейчас активно развивается: ей начинают предлагать все больше ролей в Америке, и она хочется сконцентрироваться на этом, пока еще молода.

— сообщил анонимный источник изданию The Sun. В подтверждение этой новости газета также опубликовала последние снимки Дженни Коулман: актриса переезжала в новый дом и затаскивала в особняк коробки. А помогал ей в этом никто иной, как ее (видимо, уже бывший) бойфренд Том Хьюз.

Том Хьюз и Дженна Коулман Пара в сериале “Виктория”

34-летняя Дженна и 35-летний Том познакомились в 2016 году в самом начале съемок проекта “Виктория” и быстро сблизились. Примечательно, что актриса два раза отказывалась от этой роли, прежде чем согласиться сыграть королеву Викторию — и могла таким образом вообще не встретить своего бойфренда. До этого Коулман также встречалась с актером: на протяжении нескольких лет у нее был роман со звездой “Игры престолов” Ричардом Мэдденом. Любовь в этой паре закончилась в 2015 году, после чего Ричарда начали часто видеть в компании не только симпатичных девушек, но и молодых людей. Также одно время в британских СМИ циркулировала информация о том, что Дженна произвела впечатление на принца Гарри (разумеется, эти новости были опубликованы еще до его встречи Меган Маркл), но сама актриса эти новости никак не комментировала.

Дженна Коулман и Ричард Мэдден