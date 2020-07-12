 

Звезда сериала “Доктор Кто” Дженна Коулман рассталась с бойфрендом

12.07.2020, 16:04, Разное

Кажется, еще одна пара не выдержала испытания карантином — по сообщениям британского издания The Sun, закончился четырехлетний роман бирманских актеров Дженны Коулман и Тома Хьюза. Она познакомились на съемках исторического сериала “Виктория”, где играли возлюбленных: Дженне досталась роль самой королевы Виктории, а Тому — ее супруга принца Альберта. Но если сам проект все еще продолжается, как и история любви этих персонажей, то в жизни все оказалось далеко не так радужно.

Они стараются по возможности остаться друзьями и вести себя как можно более цивилизованно. Но очевидно, что это сложные времена, и обоим сейчас нелегко. Том и Дженна очень расстроены, что все получилось именно так, но эти отношения себя исчерпали. Никаких внешних причин их расставания нет. К тому же карьера Дженны сейчас активно развивается: ей начинают предлагать все больше ролей в Америке, и она хочется сконцентрироваться на этом, пока еще молода.

— сообщил анонимный источник изданию The Sun. В подтверждение этой новости газета также опубликовала последние снимки Дженни Коулман: актриса переезжала в новый дом и затаскивала в особняк коробки. А помогал ей в этом никто иной, как ее (видимо, уже бывший) бойфренд Том Хьюз.

Том Хьюз и Дженна КоулманПара в сериале “Виктория”

34-летняя Дженна и 35-летний Том познакомились в 2016 году в самом начале съемок проекта “Виктория” и быстро сблизились. Примечательно, что актриса два раза отказывалась от этой роли, прежде чем согласиться сыграть королеву Викторию — и могла таким образом вообще не встретить своего бойфренда. До этого Коулман также встречалась с актером: на протяжении нескольких лет у нее был роман со звездой “Игры престолов” Ричардом Мэдденом. Любовь в этой паре закончилась в 2015 году, после чего Ричарда начали часто видеть в компании не только симпатичных девушек, но и молодых людей. Также одно время в британских СМИ циркулировала информация о том, что Дженна произвела впечатление на принца Гарри (разумеется, эти новости были опубликованы еще до его встречи Меган Маркл), но сама актриса эти новости никак не комментировала.

Дженна Коулман и Ричард Мэдден



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение: Откуда взялись камни в Шапке Мономаха?

05.06 / Вся в долгах: нарушительницу Волочкову вывели на чистую воду

15.06 / Путин заявил о дополнительных мерах поддержки работающих пенсионеров

09.06 / Российская воспитательница убила своих детей и совершила суицид

12.06 / Шэрон Стоун рассказала, как оказалась на волосок от смерти: “Молния попала в меня прямо в моем доме”

20.05 / Под Москвой мужчина в пьяном угаре убил знакомого

09.07 / Динамическая медитация: как правильно ходить на каблуках

01.07 / Мнение: Зараза останется в России навсегда?

08.06 / Мнение: Цифровой юань, американская империя после беспорядков и сравнение Китая с Гитлером

09.05 / Росстат рассказал о потерях населения РСФСР от Великой Отечественной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска