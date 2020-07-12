Первые детали будущей свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц: две церемонии, щедрый отец невесты и не только

12.07.2020, 11:42, Разное

Лишь вчера утром иностранные СМИ сообщили о помолвке старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм — 21-летнего Бруклина — с 25-летней актрисой, звездой сериала “Мотель Бейтсов” и дочерью знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николой Пельтц. Затем появилось официальное подтверждение от самого жениха: в своем Instagram Бруклин опубликовал романтический снимок со своей возлюбленной, на котором можно было рассмотреть помолвочное кольцо и написал:

Две недели назад я попросил мою вторую половину выйти за меня замуж, и она ответила “да”. Я самый счастливый мужчина в мире! Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку однажды. Люблю тебя, малыш.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Сегодня же в сети — в частности на страницах британского издания DailyMail — уже начали появляться первые новости о том, как именно Бруклин и Никола собираются связать себя узами брака. Во-первых, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании, и во Флориде, где живет семья Николы. Во-вторых, отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц — впрочем, по сообщениям издания, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы. В процессе шумной подготовки молодые также не забыли и о практичной стороне дела: скорее всего они заключат брачное соглашение, которое поможет им раз и (как ожидается) навсегда закрыть вопрос семейного бюджета. Напомним, что состояние отца Николы насчитывает свыше одного миллиарда долларов, так что денежный вопрос в браке одной из его восьми детей интересует мужчину особенно сильно.

Впрочем, сами возлюбленные сейчас думают не только о бытовых деталях организации — и уже с надеждой смотрят в будущее.

Все очень рады за них. Бруклин всегда видел в своих родителях и бабушке с дедушкой пример настоящей любви — вместе эти две пары прожили в браке уже 70 лет. И именно такого продолжения традиций он хочет для себя. Дэвид и Виктория в восторге: они видят, что их сын наконец-то встретил девушку, которая не гонится за его славой и деньгами. Да и вообще, ее семья куда богаче самих Бекхэмов.

— сообщил анонимный источник изданию The Sun. А после добавил, что “дата свадьбы еще не назначена, но они думают о конце следующего лета или ранней осени”.

Напомним, впервые пару заметили в начале декабря 2019-го: папарацци удалось заснять их в аэропорту Нью-Йорка — они нежно обнимались, держались за руки, а Никола безуспешно пыталась прикрыть руками лицо. Девушка на тот момент была давно свободна: еще в 2018 году она рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. А Бруклин находился в поиске. В сентябре прошлого года этот “горе-фотограф” и начинающий режиссер всюду появлялся в компании модели Ханы Кросс, но потом пара распалась. В октябре пресса начала писать о романе Бруклина уже с 27-летней модельюФиби Торранс и через пару недель – с 21-летней канадской актрисой Натали Ганжорн.

Никола сразу же произвела впечатление на молодого человека, хотя бы потому, что незадолго до Нового года старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм уже познакомил девушку с родными: пара вместе с его бабушкой и дедушкой, родителями Виктории Бекхэм – Джеки и Тони Адамс, а также братьями 17-летним Ромео и 14-летним Крузом сходили в театр. А в начале января влюбленные официально объявили о своих отношениях, по современным канонам, в социальных сетях.