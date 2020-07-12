Мнение: Твой личный дом в центре Москвы – легко – только не дай Бог такое “счастье”

12.07.2020, 11:35, Разное

Цена на Московский дом-яйцо продолжает то расти, то падать, покупателей пока нет. Продается прямо сейчас. Причем, у меня сложилось ощущение, что его так и перепродают владельцы, возненавидев. Проблема простая – молодежь и прочих любопытствующих уже через пару недель проживания хочется расстрелять, открыв настежь окно, и какого-нибудь пулемета “Максим” (намеренно не говорю о карабине “Сайга”, чтобы не приняли за жестокого экстремиста – потому что это самое логичное решение), чтобы они ушли вон.

И поверьте, я знаю, о чем говорю. К арбатскому дому, где я прожил 12,5 лет, водили экскурсии. И пришлось к шторам добавить жалюзи, но приятного мало, когда на тебя пялятся и показывают пальцем китайцы.

Не желаете купить?! Но, боюсь, надо быть совсем не в курсе того, что такое Москва, чтобы его купить.

Приобретая этот дом, вы по сути становитесь владельцем целого особняка в центре Москвы. Небольшого, но для квартирки вполне приличного. 345 квадратных метров. По мерках Подмосковной элитной недвижимости (домов) – маловато. Тут особняки по 1000 квадратных метров. Но если квартира в Москве – 345 квадратов жилой площади – очень даже неплохо. Сейчас уже неизвестно, что внутри. А раньше нижний этаж был нежилым. А наверху предполагалась бильярдная или галерея. Вообще, этажа – 4. На двух этажах – санузлы. Лестница. Лифта нет.

В 2018 году его выставляли за 356 млн рублей, а сейчас уже за 427 млн рублей. Я так понимаю, кто-то снова купил, и поскорее перепродает, желая навариться. Но дураков нет. Дом пустует. Хотя риелторы и толпы любопытствующих – тут как тут.

“Дом-яйцо” – символ эпохи Лужкова, когда в Москве за деньги можно было построить любую архитектурную мерзость, испортив вид. Сначала планировалось возвести яйцо на Патриарших, но в итоге местом его расположения все-таки стала улица Машкова, недалеко от метро “Чистые пруды”. В общем, толпа молодежи у окон обеспечена. Сюда те же экскурсии водят – сейчас без китайцев, зато с провинциалами. С 2002 стоит в столице эдакое уродство, которое изначально должно было стать огромным роддомом в Израиле, а стало маленьким красным яйцом в Москве. К проекту приложил руку галерист Марат Гельман, большой оригинал. Так и перепродается домик, переходя из рук в руки. Причем, цена то падала, то росла аж до 650 млн. Система очистки воздуха, кстати, не работает, говорит нынешний владелец. Как бывший житель центра могу вас заверить, без нее там жить очень тяжело – дышать нечем.

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