Жена Уилла Смита Джада призналась в измене в эфире ток-шоу — и поставила новый интернет-рекорд

12.07.2020, 10:35, Разное

Необычный — и довольно действенный — способ для борьбы с домыслами выбрала одна из самых известных голливудских пар, а точнее — половина этой пары, Джада Пинкетт-Смит Будучи не только актрисой, но и телеведущей шоу для Facebook под названием Red Table Talk, она решила вынести в публичное поле курсирующие вокруг ее брака слухи. А именно — ответить на сообщения певца Августа Алсины, который 30 июня заявил, что несколько лет назад у него был роман с Джадой Пинкетт-Смит. Более того: музыкант сказал, что супруг актрисы Уилл Смит чуть ли не благословил эти отношения и был совсем не против такого расклада. Представители обоих актеров отрицательно отозвались об этом интервью, назвав его “абсолютной неправдой”. Однако уже 2 июля Джада сообщила о том, что на ее шоу вскоре можно будет услышать неожиданное признание. И оно не заставило себя ждать.

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит на шоу Red Table Talk

Cидя за столом, Джада призналась, что 4 с половиной года назад действительно состояла в отношениях с Августом — и что это произошло в тот момент, когда они с супругом решили сделать паузу в отношениях:

Между нами тогда все было кончено. И затем я погрузилась в абсолютно другие отношения с Аугустом… Я также хочу прокомментировать слухи о том, что ты якобы дал на это свое согласие, хотя такое согласие в данной ситуации может давать лишь один человек — я сама. Думаю, Август пытался донести до всех тот факт, что он не разрушал чей-то брак, и что наше расставание с тобой было обоюдным.

Джада также сказала, что погрузилась в новый роман пытаясь стать счастливее, но в итоге нашла себя уже после расставания с Алсиной — а после поняла, что хочет вернуться к мужу.

Мы определенно испробовали все возможные способы уйти друг от друга — но в итоге поняли, что это невозможно… И да, уже давно не разговаривала с Августом.

Август Алсина и Джада Пинкетт-Смит, 2017 год

Признание супругов появилось на платформе Facebook в пятницу вечером, а уже в субботу поставило рекорд: эпизод с Джадой и Уиллом стал самым просматриваемым за первые 24 часа в истории соцсети, а за первый час его посмотрело свыше 2 миллионов пользователей. Профильные кино-издания уже называют поступок Джады отличным стратегическим ходом: ее шоу Red Table Talk изначально создавалось как программа для неудобных разговоров и неожиданных признаний, и сейчас она вытащила из рукава главный козырь, сделав такое признание сама. К слову, Уилл Смит появился на шоу своей жены не в первый раз. Ранее он гостил в этой программе вместе с их Джадой детьми Уиллоу и Джейденом. Но если вопросы семьи и воспитания подротсков супруги обсуждали свободно, то о личной жизни так откровенно заговорили впервые. Напомним, что Уилл и Джада поженились в 1997 году и до сего дня практически ничего не говорили о возможном расставании или разводе— последнее во время записи программы несколько раз подчеркнул и сам Уилл, сказав: “Мы впервые что-либо комментируем”. Закончили свой тяжелый разговор на позитивной ноте: пошутив, что они состоят “в ужасном и пожизненном браке” и ударившись кулаками.