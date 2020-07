Больше креатива, космический Димон!

12.07.2020, 8:25, Разное

Ну вот, опять наш Рогозин глотает пыль рекламных сапог Илона Маска.

Американец позвонил внуку Сергея Королева, поговорил с ним и твитнул: I spoke with Korolev’s family today. He was one of the very best («Сегодня я говорил с семьей Королева. Он был один из самых лучших»).

Роскосмос в ответ на это огрызнулся: He was the best («Он был лучшим»).

Внук Королева прокомментировал разговор с Маском:

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени».

Эх, Рогозин, Рогозин! Разве так надо отвечать?! Так действовать?!

Следовало немедленно позвонить потомкам Вернера фон Брауна – отца американской космической программы. Дружески поболтать, пригласить на космодром «Восточный», на Байконур, вместе посмотреть на пуск российской ракеты.

Это был бы ответный удар. А так, только в Твиттере чирикнули и тишина. Опять Маск в одиночку уделал весь «Роскосмос».

СерпомПо