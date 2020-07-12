Собор Святой Софии

12.07.2020, 8:03, Разное

Письмо Ивана Саввиди Путину – «Пришло время защитить нас»

11.07.20 Автор Алексия Захариу

Провокационное решение турецкого режима превратить священный символ христианства, церковь Святой Софии в Стамбуле в мусульманскую мечеть вызвало бурную реакцию во всем мире.

Бизнесмен Иван Саввиди в своем письме президенту РФ Владимиру Путину просит его вмешательства, чтобы эффективно оказать давление на «турецкую сторону». Президент Федерации греков РФ убедительно просит главу РФ обратить внимание на такой важный и очень «деликатный» вопрос. Иван Саввиди: «Мир переживает значимый исторический момент, последствия которого сегодня сложно предугадать».

Обращение Президента ФНКА греков РФ Ивана Саввиди к Президенту РФ Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам, как член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ от имени верующих православных христиан многотысячной греческой диаспоры России. Наши предки вынужденно покинули родные места в результате гонений со стороны османских властей и нашли свою новую родину на спасительных землях Российской империи.

Сегодня мы, как и весь христианский мир, с замиранием сердца следим за событиями, разворачивающимися вокруг нашей святыни, одного из главных символов христианства — собора Святой Софии в Константинополе. Собор — воплощение самой сути мировой цивилизации, отражающее глобальный исторический процесс, переплетение судеб целых народов и стран. Это всемирное достояние, чья миссия — быть центром притяжения для людей разных религий и взглядов. И в этом всегда была основная сила Святой Софии.

В эти дни каждый истинно верующий православный христианин стремится выразить свою озабоченность, внести посильную лепту в разрешение спорной ситуации. Ежедневно я получаю множество писем и обращений с просьбой помочь хоть как-то повлиять на происходящее. Не остается в стороне молодое поколение. По инициативе греческой молодежи РФ и при моем личном участии 4 июля была проведена онлайн встреча с представителями христианской молодежи более чем из 20 стран мира, результатом которой стало решение обратиться с призывом о помощи собору Святой Софии в соответствующие международные структуры — ООН, ЮНЕСКО, а также к главам своих государств. События, которые происходят вокруг собора, потрясли весь христианский мир, они угрожают дестабилизировать и без того сложную геополитическую ситуацию, провоцируя возобновление конфликта.

Уважаемый Владимир Владимирович! Зная Вас, как глубоко верующего человека, лидера страны, где православие является одной из основных религий, я прошу Вас обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию. Мир переживает важный исторический момент, последствия которого трудно предсказать сегодня. Возможно настало время для РФ еще раз отстоять защиту мировых христианских ценностей, выражая таким образом ожидания всех православных народов. Мы знаем, что решение о статусе собора Святой Софии зависит от политической воли турецкого руководства, но с верой и надеждой, как и весь православный мир, мы молимся за его судьбу, ожидаем мудрого и мирного решения. Мы уверены, что без вашего участия будет чрезвычайно трудно, если не невозможно, добиться этого.

С уважением,

Иван Саввидис»