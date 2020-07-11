 

Лили Джеймс и Крис Эванс в парке Лондона: первые фото пары

11.07.2020, 18:19, Разное

В начале этой недели появились слухи о том, что актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америки во франшизе “Мстители”, и актриса Лили Джеймс, сыгравшая главную роль в фильме “Золушка”, закрутили роман. Папарацци запечатлели молодых людей на выходе из клуба Mark’s Club в престижном районе Лондона, Мейфэр. Покинув заведение, они направились в отель Corinthia. Чтобы не привлекать к себе внимание, зашли они в разные двери: он через парадный вход, она – через боковой.

Но, по-видимому, скрываться Лили и Крис больше не намерены: на днях папарацци снова заметили парочку – но уже днем и в людном месте, в одном из парков Лондона. Знаменитости просто сидели на траве, о чем-то мило беседовали и ели мороженое.    

Напомним, последним официальным романом Криса считаются отношения с актрисой Дженни Слейт (“Одаренная”, “Война, значит война”). Они начали встречаться в мае 2016 года, в феврале 2017-го прекратили отношения, но в октябре уже снова были вместе. Весной 2018-го они расстались окончательно.

Крис Эванс и Дженни Слейт

Что касается Джеймс, совсем недавно она встречалась со звездой сериала “Корона” Мэттом Смитом. Они познакомилась в 2016 году на съемках фильма “Гордость и предубеждение и зомби”. Осенью прошлого года они расстались: в конце октября она не пришла на вечеринку в честь его 37-летия, улетев вместо этого в отпуск в ЮАР. Причина разрыва – якобы невозможность проводить много времени вместе: загруженные графики, съемки, интервью – сил на личную жизнь не оставалось совсем. Но в мае папарацци заметили их вместе – но, как мы видим, ненадолго.Лили Джеймс и Мэтт Смит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Крисси Тейген решилась на операцию по удалению имплантов и уменьшению груди

18.05 / Сирия: на месте гибели российского летчика Филипова установили памятный знак

07.06 / Мнение: Антикоронавирусные ботинки, плато эпидемии в России и отмена ограничений в США

22.05 / Рассекречен подарок Меган Маркл принцу Гарри на первую свадебную годовщину

15.04 / Мнение: Женщины для секса и для дружбы

01.07 / Вас раскусили: как девушка Леонардо Ди Каприо испортила его план по борьбе с папарацци

10.07 / Как правильно написать курсовую работу?

15.06 / Личное: Зачем бог Бони убил смерда?

13.05 / Эксперты составили ТОП-10 лучших бюджетных смартфонов 2020 года

21.06 / Мнение: Угроза вторжения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска