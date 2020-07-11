Лили Джеймс и Крис Эванс в парке Лондона: первые фото пары

11.07.2020, 18:19, Разное

В начале этой недели появились слухи о том, что актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америки во франшизе “Мстители”, и актриса Лили Джеймс, сыгравшая главную роль в фильме “Золушка”, закрутили роман. Папарацци запечатлели молодых людей на выходе из клуба Mark’s Club в престижном районе Лондона, Мейфэр. Покинув заведение, они направились в отель Corinthia. Чтобы не привлекать к себе внимание, зашли они в разные двери: он через парадный вход, она – через боковой.

Но, по-видимому, скрываться Лили и Крис больше не намерены: на днях папарацци снова заметили парочку – но уже днем и в людном месте, в одном из парков Лондона. Знаменитости просто сидели на траве, о чем-то мило беседовали и ели мороженое.

Напомним, последним официальным романом Криса считаются отношения с актрисой Дженни Слейт (“Одаренная”, “Война, значит война”). Они начали встречаться в мае 2016 года, в феврале 2017-го прекратили отношения, но в октябре уже снова были вместе. Весной 2018-го они расстались окончательно.

Крис Эванс и Дженни Слейт

Что касается Джеймс, совсем недавно она встречалась со звездой сериала “Корона” Мэттом Смитом. Они познакомилась в 2016 году на съемках фильма “Гордость и предубеждение и зомби”. Осенью прошлого года они расстались: в конце октября она не пришла на вечеринку в честь его 37-летия, улетев вместо этого в отпуск в ЮАР. Причина разрыва – якобы невозможность проводить много времени вместе: загруженные графики, съемки, интервью – сил на личную жизнь не оставалось совсем. Но в мае папарацци заметили их вместе – но, как мы видим, ненадолго. Лили Джеймс и Мэтт Смит