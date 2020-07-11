Анджелина Джоли рассказала о своей дочери Захаре: “Она экстраординарная африканская женщина”

11.07.2020, 15:05, Разное

На днях Анджелина Джоли приняла участие в конференции при поддержке Национального демократического института по международным вопросам (организации, созданной правительством США). Вместе с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт и американской журналисткой Микой Бжезински она обсудила права женщин и проблемы, связанные с этим вопросом. Вчера же Анджелина вновь вышла на связь посредством современных технологий, поучаствовав в проекте TIME 100. Она побеседовала с активисткой по вопросам климата из Уганды Ванессой Накате, в том числе рассказав и о своей приемной дочери – 15-летней Захаре, уроженке Эфиопии.

Моя дочь – одна из – родилась в Эфиопии и многому меня научила. Она – моя семья, но в то же время она экстраординарная африканская женщина, у которой – очень сильная связь с ее страной, с ее континентом. И это меня очень впечатляет и иногда даже пугает! – призналась Джоли.

Анджелина Джоли и Ванесса Накате

Напомним, летом 2005 года Анджелина Джоли находилась в Эфиопии как посол доброй воли при комитете по делам беженцев ООН. Улетела оттуда актриса не одна: она удочерила местную девочку, которую назвала Захара Марли Джоли. Представитель государственного агентства по делам усыновления Хадош Халефом заявил прессе, что девочке не исполнилось и года, а ее родители умерли от СПИДа.

Анджелина Джоли с дочкой Захарой

Пока Джоли и Брэд Питт, который стал отцом Захары, лечили свою приемную дочь от обезвоживания и недоедания, в СМИ появилась информация о том, что родная мать Захары жива и здорова. Женщина по имени Ментеваб Давит Лебизо начала обвинять Анджелину и эфиопских чиновников в подлоге:

Мне хочется, чтобы моя дочь росла дома и знала о своих корнях… Мы с ее бабушкой неоднократно пробовали выйти на связь с ее новой семьей, но все тщетно.

Она также призналась, что родила Захару после того, как ее изнасиловал незнакомец, и отдала ее в детский дом, потому что у нее не было средств на содержание ребенка:

Когда я отдавала ее в детский дом, была практически уверена, что девочка долго не проживет. У меня вообще не было денег на питание.

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