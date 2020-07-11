Звезда сериала “Одинокие сердца” Рэйчел Билсон рассталась с актером Биллом Хейдером

11.07.2020, 12:55, Разное

О своем новом статусе актриса Рейчел Билсон сообщила в январе этого года: с актером Биллом Хейдером она вышла на красную дорожку церемонии “Золотой глобус”. А до этого, как сообщали источники, пара провела вместе рождественские каникулы. Однако теперь издание People заявило, что Рейчел и Билл приняли решение расстаться, сохранив при этом хорошие дружеские отношения.

Слухи о том, что после расставания с Хайденом Кристенсеном сердце Рейчел Билсон вновь занято, начали циркулировать в декабре 2019-го. Именно тогда папарацци удалось заснять Рэйчел на прогулке вместе с Биллом Хейдером в его родном городе Талса, штат Оклахома. Что стало поводом для сближения двух актеров, неизвестно, но познакомились они еще в 2013 году на съемках фильма с оригинальным названием “С кем переспать?!”, режиссером которого была жена Билла Мэгги.

На прошедшем “Золотом глобусе” Рейчел была “плюс один” Билла. Он во второй раз был номинирован в категории “Лучшая мужская роль на ТВ (комедия или мюзикл)” за свою работу в сериале “Барри” – и во второй раз этой награды не получил, уступив в этом году актеру Рами Юссефу из проекта “Рами”.

Напомним, со своим предыдущим молодым человеком, также актером – Хайденом Кристенсеном – Рэйчел рассталась два года назад, о чем стало известно благодаря сообщениям анонимных источников изданию US Weekly. Они познакомились на съемках фильма “Телепорт” в 2008 году и были вместе 10 лет. В 2014 году на свет появилась их дочь Брайр Роуз, названная так в честь героини сказки “Спящая красавица”. Официально отношения за это время они так и не оформили, хоть и были помолвлены.

Рэйчел Билсон и Хайден Кристенсен с дочерью Брайр