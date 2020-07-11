 

Звезда фильма “Назови меня своим именем” Арми Хаммер разводится с женой после 10 лет брака

11.07.2020, 11:50, Разное

Актер Арми Хаммер, известный по фильмам “Агенты А.Н.К.Л.”, “Социальная сеть” и “Назови меня своим именем”, и актриса и шеф-корреспондент Фонда по правам человека Элизабет Чэмберс несколько часов назад неожиданно для всех объявили о расставании. Они были вместе 13 лет, 10 из которых находились в браке. Сообщение о разводе они оба опубликовали на своих страницах в Instagram.

Тринадцать лет вместе в качестве лучших друзей, вторых половинок, партнеров и затем родителей. Это было невероятное путешествие, но мы приняли совместное решение перевернуть страницу и двигаться дальше уже без нашего брака. Хотя мы и начинаем новую главу жизни, наши дети остаются для нас в приоритете. Мы понимаем, что эта новость повлечет за собой общественный резонанс, но в интересах детей и семьи мы просим об уважении нашей личной жизни и любви в это время, – говорится в их заявлении.

Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер

Напомним, Арми и Элизабет поженились в 2010 году, их первенец – дочь Харпер – появилась на свет в 2014-м. По словам источника, вхожего в круг общения пары, имя для дочки они выбрали практически сразу после свадьбы:

Элизабет жила на улице Харпер, когда встретилась с Арми. Они всегда говорили, что назовут свою первую дочь Харпер.

Впрочем, и о свадьбе Хаммер заговорил практически сразу после знакомства с Чэмберс:

Он посадил меня напротив себя и сказал: “Слушай, мы не обязаны этого делать. Мы можем прямо сейчас разойтись по другим дорогам, и однажды, когда тебе будет 40 и ты будешь разведена, мы снова встретим друг друга, вспомним прошлое, посмеемся, поужинаем вместе и почувствуем то же, что сейчас. Тогда мы зададимся вопросом, зачем мы потеряли так много времени. Но мы можем сделать и по-другому – пожениться сейчас и наслаждаться совместным путешествием по жизни”.

В январе 2017 года Арми и Элизабет стали родителями во второй раз – у них родился сын Форд.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Мнение: Укрупнение

29.06 / Доктора сообщили названия болезней, изменяющие запах тела

21.03 / Мнение: Материалы блога

04.06 / Популярные успокоительные связали с риском внематочной беременности

09.06 / Режиссер хоррора «Другой» снимет следующих «Зловещих мертвецов»

21.06 / Что мы видим в конце тоннеля (Путина)

05.07 / Жившую в нищете Люсьену Овчинникову из «Девчат» не приглашали сниматься в кино

30.06 / Адвокат рассказал, как Петросян отреагировал на конфликт жены и дочери

16.05 / Уролог: чем опасно курение для мужчин

29.06 / Мнение: Чёрный миллиардер о Трампе, регуляторная гильотина и число банковских карт в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска