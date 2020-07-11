Звезда фильма “Назови меня своим именем” Арми Хаммер разводится с женой после 10 лет брака

11.07.2020, 11:50, Разное

Актер Арми Хаммер, известный по фильмам “Агенты А.Н.К.Л.”, “Социальная сеть” и “Назови меня своим именем”, и актриса и шеф-корреспондент Фонда по правам человека Элизабет Чэмберс несколько часов назад неожиданно для всех объявили о расставании. Они были вместе 13 лет, 10 из которых находились в браке. Сообщение о разводе они оба опубликовали на своих страницах в Instagram.

Тринадцать лет вместе в качестве лучших друзей, вторых половинок, партнеров и затем родителей. Это было невероятное путешествие, но мы приняли совместное решение перевернуть страницу и двигаться дальше уже без нашего брака. Хотя мы и начинаем новую главу жизни, наши дети остаются для нас в приоритете. Мы понимаем, что эта новость повлечет за собой общественный резонанс, но в интересах детей и семьи мы просим об уважении нашей личной жизни и любви в это время, – говорится в их заявлении.

Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер

Напомним, Арми и Элизабет поженились в 2010 году, их первенец – дочь Харпер – появилась на свет в 2014-м. По словам источника, вхожего в круг общения пары, имя для дочки они выбрали практически сразу после свадьбы:

Элизабет жила на улице Харпер, когда встретилась с Арми. Они всегда говорили, что назовут свою первую дочь Харпер.

Впрочем, и о свадьбе Хаммер заговорил практически сразу после знакомства с Чэмберс:

Он посадил меня напротив себя и сказал: “Слушай, мы не обязаны этого делать. Мы можем прямо сейчас разойтись по другим дорогам, и однажды, когда тебе будет 40 и ты будешь разведена, мы снова встретим друг друга, вспомним прошлое, посмеемся, поужинаем вместе и почувствуем то же, что сейчас. Тогда мы зададимся вопросом, зачем мы потеряли так много времени. Но мы можем сделать и по-другому – пожениться сейчас и наслаждаться совместным путешествием по жизни”.

В январе 2017 года Арми и Элизабет стали родителями во второй раз – у них родился сын Форд.