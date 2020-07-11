 

Мнение: Семейные странности Сергея Фургала – жена пропала, сыновья, дочь неясного возраста

11.07.2020, 11:34, Разное

Год назад говорил, что женат, в декларации записано. Сейчас говорит, что в разводе. Бывает. Но о разводе наверняка знали бы в области – никто не в курсе. Есть приемная дочь, но возраст ее вспомнить он не смог. Сообщил суду, что у него есть на иждивении 29-летний сын, который “сам себя содержать не может”. Но этот сын сам баллотировался в Хабаровскую думу – шел в депутаты. Другого сына – 19 лет, вообще не вспомнил. Хотя именно этот парень, 2000 года рождения, приехал поддержать отца в Москву, и его больше всего фотографировали журналисты в коридоре, и в суде он был постоянно.

По данным СМИ, неспособный зарабатывать 29-летний Антон Фургал так же, как и отец, состоит в ЛДПР. А заседание сделали закрытым, когда Сергей Фургал начал говорить совсем странные вещи.

Поначалу все удивлялись, но помалкивали, когда Сергей Фургал рассказывал о семье, потом глава Хабаровского края зачем-то упомянул, что страдает аллергией на латекс. Латекса в СИЗО нет. Так что арестовали его без проблем на 2 месяца. Других аллергий ведь он не упомянул. Например, на нары и решетки.

Следствие заявило, что процесс надо закрыть, потому что обвиняемому в убийстве могут угрожать. Сам Фургал часто улыбался и сообщил: “Не вижу никакой угрозы для себя, тем более, находясь на скамье подсудимых”. А вот участники процесса по делу губернатора Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, – сообщил СК. В общем, ситуация такая, что все угрожают всем, похоже.

Митинги в защиту Фургала идут в Хабаровском крае, а, между тем, мать расстрелянного в Хабаровском крае тоже указала на Фургала, написали журналисты. Романа Сандалова, в убийстве которого обвиняют Фургала, 27-летнего парня, убили в 2004 году. Из-за грузовика с металлом. В приемке лома, которую держал Фургал, Сандалову с друзьями отказались платить за сданный груз, и они забрали все обратно. Через несколько дней Романа “навестили”. Ему выстрелили в спину из “Сайги”. Врачи не смогли его спасти.

Сергей Фургал стал первым губернатором в российской истории, которого подозревают в организации серии убийств. Стал он и очень странным подсудимым. Но, может, просто все смешалось в голове на фоне событий последних дней?.. Так тоже бывает.

Вину не признает, но исполнители указали на него.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3240

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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