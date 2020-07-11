 

Бессмертие придет с осенней прохладой

11.07.2020, 8:48, Разное

То вирус, то жара. Источник «Интерфакса» сообщил, что организаторы «Бессмертного полка» думают над переносом шествия с 26 июля: «Рассматривается возможность переноса шествия на осень, когда на смену летней жаре придет более комфортная прохлада».

Еще один аргумент в пользу осени – сейчас в ряде регионов массовые шествия под запретом из-за пандемии.

Но окончательного решения нет.

Мы же думаем, что дело не в жаре, не в ожидании осенней прохлады. И не в опасности пандемии.

Причина – политическая.

Если 26 июля по стране пойдут толпы «бессмертников», то как быть с акциями против обнуления?

Противникам обнуления уже не возразишь, что массовые мероприятия запрещены.

Это, пожалуй, главный и единственный смысл обсуждения переноса бессмертного шествия на осень.

Память о дедах подождет. На жаре не испортится.

СерпомПо



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