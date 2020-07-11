Бессмертие придет с осенней прохладой
11.07.2020, 8:48, Разное
То вирус, то жара. Источник «Интерфакса» сообщил, что организаторы «Бессмертного полка» думают над переносом шествия с 26 июля: «Рассматривается возможность переноса шествия на осень, когда на смену летней жаре придет более комфортная прохлада».
Еще один аргумент в пользу осени – сейчас в ряде регионов массовые шествия под запретом из-за пандемии.
Но окончательного решения нет.
Мы же думаем, что дело не в жаре, не в ожидании осенней прохлады. И не в опасности пандемии.
Причина – политическая.
Если 26 июля по стране пойдут толпы «бессмертников», то как быть с акциями против обнуления?
Противникам обнуления уже не возразишь, что массовые мероприятия запрещены.
Это, пожалуй, главный и единственный смысл обсуждения переноса бессмертного шествия на осень.
Память о дедах подождет. На жаре не испортится.
СерпомПо
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