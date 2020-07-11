Сухой против Сухого или Индия vs Китай

11.07.2020, 8:14, Разное

Сейчас флот Су-30MKI является основой индийских ВВС и будет оставаться таковым в ближайшие годы. Китайские ВВС также летают на истребителях Су-30.

ET Bureau|Last Updated: Jul 06, 2020,

Индия решила заказать еще 12 истребителей Су-30MKI, которые будут изготовлены компанией HAL в Насике по российской лицензии. Этот новый заказ станет добавлением к 272 истребителям этого типа уже заказанным ВВС Индии. Сейчас флот Су-30MKI является основой индийских ВВС и будет оставаться таковым в ближайшие годы. Китайские ВВС также летают на истребителях Су-30.

Сравнение:

Су-30MKI индийских ВВС

-Су-MKI составляет основу ВВС Индии, имеющих на вооружении свыше 260 истребителей. Дополнительные партии самолетов производятся компанией HAL на заводе в Насике, и производство будет продолжаться ещё в течение следующих 2-3 лет. Индийские версии отличаются от других Су-30-х, поскольку они адаптированы к потребностям ВВС Индии

– Предназначенные для Индии MKI имеют усовершенствованную израильскую авионику и системы радиоэлектронной борьбы, что делает их отличными от стандартных Су-30

– Индийские истребители демонстрируют огневые возможности ракет Brahmos

– В то время как все они по стандарту вооружены российскими ракетами R73/77, индийская версия будет теперь оборудована Astra – ракетами большей дальности класса воздух-воздух, разработанная DRDO

– Это добавит самолету критически важный новый потенциал, которому до сих пор мешала ограниченная, по сравнению с западными платформами, дальность поражения воздушных целей

– Хотя его боеспособность за пределами визуальной дальности ограничена, на ближних дистанциях он обладает непревзойденными возможностями

Су-30 MKK/MK2 ВВС НОАК

– Китай использует две модификации Су-30, но они не обладают такими возможностями, как индийская версия

– Одной из причин этого являются ограничения на использование израильских и западных подсистем

– Китай, для своих ВВС, заказал 73 самолета старого типа MKK и позднее добавил 24 – типа MK2.

Однако, в отличие от MKI, китайская версия не имеет двигателей векторной тяги, что делает их менее маневренными, чем индийские истребители

Китайские копии

– Китай не производил Су-30-е внутри страны, но он скопировал дизайн, чтобы сделать две местные версии под названием J11 и J16

– Версия J11, созданная на платформе Су-27, является становым хребтом ВВС Китая, машин этого типа заказано 346 единиц

– Более продвинутая версия – J16 основана на платформе Су-30, и по крайней мере 128 машин уже находятся в эксплуатации. Китай оснастил самолет местным вооружением, включая ракеты класса воздух-воздух PL15 и PL12

Для своего ВМФ, китайцы также скопировали другой вариант “Сухого” – Су-33

Названные J15, истребители этого типа, предназначенные для развертывания на авианосце, были, по предположениям, скопированы с украинского прототипа, который был тайно приобретен Китаем. Предполагается, что по крайней мере 50 из них уже стоят на вооружении

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