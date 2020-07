Бруклин Бекхэм снял сразу три неоднозначные обложки для Vogue

10.07.2020, 19:49, Разное

Британский Vogue и его главный редактор Эдвард Эннинфул запустили особенный проект – Vogue Reset, призванный обратить внимание на хрупкость природы. В рамках специального выпуска редакция попросила фотографов снять обложки, которые бы передавали основную мысль экологичного послания. Среди этих фотографов оказался и старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин, который представил сразу три кавер-стори для Vogue Reset.

Фото, сделанные мной и призванные напомнить каждому о необходимости сделать паузу,- подписал Бруклин фото, которые встретили неоднозначный отклик среди его подписчиков – многие сочли, что в снимках “нет ничего особенного”. Но мама молодого человека, Виктория Бекхэм, заявила обратное, восхитившись талантом сына и опубликовав его работы на своей странице в Instagram:

Фото, сделанные Бруклином для Vogue Reset, настолько красивые, что я опубликую сразу все! Поздравляю Vogue и Эдварда Эннинфула с новым номером!

Бруклин БекхэмНапомним, ранее фотографический талант Бруклина подвергался критике не только в Instagram. В 2019 году прессу облетел рассказ одного из знакомых Бруклина (разумеется, пожелавшего остаться анонимом), в котором он заявил, что старший сын четы Бекхэмов, который последние несколько лет активно занимается фотографией, не так уж и хорош в своем деле. Выяснилось это, когда молодой человек попал на практику к знаменитому и уж точно профессиональному фотографу Ранкину.

Все подозревали, что ему понадобится особое отношение, но никто не думал, что он не сможет выполнять даже простейшие задания. На него все так надеялись, но стартовал на стажировке он неважно. У него отсутствуют базовые познания практически во всех сферах. Но он многое добирает энтузиазмом,- сообщил анонимный источник The Sun. При этом три года назад Бруклин был принят в Школу Дизайна Парсонс, расположенную в Нью-Йорке. И как раз должен был изучать там фотографию (по цене в 23 тысячи долларов за семестр), но не выдержал разлуки с семьей и бросил учебу. Кстати, книгу Бруклина What I See, выпущенную в 2017 году, критики также разгромили.

Софи Тернер в объективе Бруклина Бекхэма Хана Кросс в объективе Бруклина Бекхэма