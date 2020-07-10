Небо, море, облака: принц Монако Андреа Казираги и Татьяна Санто-Доминго на отдыхе в Сен-Тропе

10.07.2020, 19:49, Разное

Сын принцессы Монако Каролины, Андреа Казираги, и его супруга Татьяна Санто-Доминго решили отдохнуть от родительских обязанностей и вместе с друзьями отправились в морское мини-путешествие. Для поездки было выбрано одно из самых любимых суден княжеской семьи Монако – 36-метровая яхта Pacha III.

Судно было построено в начале ХХ века знаменитыми Camper&Nicholsons. В конце 90-х ее переоборудовали согласно нуждам современного человека. Клепаный стальной корпус был полностью отремонтирован, внедрены электроника и современные технологии. В машинном отделении были установлены кондиционеры, водяные колонки, системы отопления и горячего водоснабжения, дайвинг-компрессор и многие другие важные современные агрегаты. Впрочем, к историческому наследию яхты дизайнеры отнеслись с особым уважением, поэтому радикально менять планировку не стали.

Напомним, Андреа Казираги и Татьяну Санто-Доминго познакомила сестра принца Монако – Шарлотта. В начале 2013 года у пары родился сын Саша, в августе во дворце Гримальди состоялась их свадьба, а в феврале 2014-го Андреа и Татьяна вновь обменялись клятвами верности в Швейцарии. 12 апреля 2015 года супруги стали родителями девочки, которую назвали Индия.

В третий раз Андреа и Татьяна стали родителями в апреле 2018-го – на свет появился их второй сын Макс Ренье. Впервые миру родители представили его лишь через год – и то ненамеренно. Супруги с детьми прилетели на вертолете в Монако на Гран-при Формулы-1. Стоило семейству только покинуть кабину летательного аппарата, как папарацци тут же сделали несколько кадров.