 

Небо, море, облака: принц Монако Андреа Казираги и Татьяна Санто-Доминго на отдыхе в Сен-Тропе

10.07.2020, 19:49, Разное

Сын принцессы Монако Каролины, Андреа Казираги, и его супруга Татьяна Санто-Доминго решили отдохнуть от родительских обязанностей и вместе с друзьями отправились в морское мини-путешествие. Для поездки было выбрано одно из самых любимых суден княжеской семьи Монако – 36-метровая яхта Pacha III.

Судно было построено в начале ХХ века знаменитыми Camper&Nicholsons. В конце 90-х ее переоборудовали согласно нуждам современного человека. Клепаный стальной корпус был полностью отремонтирован, внедрены электроника и современные технологии. В машинном отделении были установлены кондиционеры, водяные колонки, системы отопления и горячего водоснабжения, дайвинг-компрессор и многие другие важные современные агрегаты. Впрочем, к историческому наследию яхты дизайнеры отнеслись с особым уважением, поэтому радикально менять планировку не стали.

Напомним, Андреа Казираги и Татьяну Санто-Доминго познакомила сестра принца Монако – Шарлотта. В начале 2013 года у пары родился сын Саша, в августе во дворце Гримальди состоялась их свадьба, а в феврале 2014-го Андреа и Татьяна вновь обменялись клятвами верности в Швейцарии. 12 апреля 2015 года супруги стали родителями девочки, которую назвали Индия.   

В третий раз Андреа и Татьяна стали родителями в апреле 2018-го – на свет появился их второй сын Макс Ренье. Впервые миру родители представили его лишь через год – и то ненамеренно. Супруги с детьми прилетели на вертолете в Монако на Гран-при Формулы-1. Стоило семейству только покинуть кабину летательного аппарата, как папарацци тут же сделали несколько кадров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Сидящая на карантине с пятью детьми Водянова сходит с ума от ежедневной готовки

06.07 / Мнение: Состояние души

24.06 / Жесткий характер: Муж Елены Летучей затыкает ей рот

02.06 / Число зараженных COVID-19 в России перевалило за 420 тысяч

30.06 / На съемках «Ночного дозора» Хабенский спас Порошину от смерти

18.05 / В РФ завершены вторая и третья фазы испытаний препарата против коронавируса

08.07 / Медики назвали семь полезных качеств женьшеня для организма

03.07 / Мнение: Странный переполох в братской республике

18.06 / Пять вариантов поведения на общероссийском голосовании

25.06 / Мнение: Пустота, обернутая в пустоту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска