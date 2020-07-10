Уимблдон на дому: Кейт Миддлтон и Энди Маррей поговорили со школьниками о теннисе

10.07.2020, 13:13, Разное

В эти дни в Великобритании как раз должен был бы заканчиваться Уимблдонский турнир, однако из-за коронавируса это мероприятие пришлось отменить – впервые с 1945 года. Поднять настроение всем расстроенным из-за этой отмены уже второй раз берется Кейт Миддлтон. Еще в конце июня – то есть во время предполагаемого старта Уимблдона – герцогиня Кембриджская приняла участие в записи короткого ролика об истории этого события. Теперь же она решила связаться по видео с одним из самых известных теннисистов и героев кортов Уимблдона, Энди Марреем. Для этого звонка герцогиня выбрала зеленое платье своего любимого приталенного фасона. Поклонники герцогини быстро нашли изумрудный наряд в сети: это бренд HVN, цена же такого летнего образа — 665 фунтов стерлингов.

Появление спортсмена стало настоящим сюрпризом для других собеседников Кейт, ради которых изначально и затевалась эта видеоконференция: речь об учениках начальной школы в районе Митчам, на юге Лондона. Обсудив с ними все сложности обучения во время пандемии, герцогиня Кэтрин сказала:

А сейчас к нам присоединится кое-кто очень важный: он с радостью с вами поговорит и поделится парочкой советов по поводу тенниса. Я дам вам несколько подсказок. Он играет за Великобританию, он двукратный Олимпийский чемпион и бывшая Первая ракетка.. и так, кто же это?

Учащиеся лондонской школы, Кейт Миддлтон и Энди Маррей

Один из учеников тут же догадался, о ком идет речь – и Энди вышел на связь. Теннисист с радостью ответил на вопросы Кэтрин и учащихся и рассказал о том, как он провел самоизоляцию. Спортсмен пожаловался на то, что долгое время не мог заниматься теннисом из-за карантина, но старался поддерживать себя в форме при помощи езды на велосипеде:

Я начал часто ездить на велосипеде, а ведь я никогда раньше этого не делал. Крайне важно оставаться в эти дни активным – это улучшает работу мозга и повышает настроение.

Маррей также признался, что если себе он с легкостью находил занятие на карантине, то для их троих детей им с супругой делать это было непросто – особенно к пятой-шестой неделе изоляции. Учащимся лондонской школы при этом явно не было скучно слушать теннисиста, который признался, что главный секрет успеха в этом виде спорта прост: нужно уметь получать удовольствие от процесса и внимательно слушать тренера. В разговоре Энди также сказал, что скучает по турниру:

Очень жаль, что мы пропускаем Уимблдон. Я очень скучаю по путешествиям, по встречам с друзьями. Я несколько месяцев не видел отца с матерью и надеюсь в скором времени это исправить. В будущем я определенно постараюсь проводить побольше времени с родными и близкими, когда у меня появится такая возможность.

Кейт согласилась с последним и добавила:

И я очень надеюсь, что это время уже не за горами.

Напомним, организаторы Уимблдона официально сообщили об отмене турнира в 2020 году в начале апреля. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) перенес турнир на 2021 год. Кейт Миддлтон является патроном этой организации и большой поклонницей тенниса, исправно посещая Уимблдонские трибуны.