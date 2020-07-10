Скандалы: Рыбная ловля для Дмитрия Медведева

10.07.2020, 13:10, Разное

Куда с экранов пропало некогда второе лицо российской власти

Полгода назад, по выходе из новогодних праздников, Медведев вручал СМИ премии правительства и шутил, вспоминая Чехова: «Радоваться такой чепухе, как Новый год, нелепо и недостойно человеческого разума. Чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, меньше денег». Накликал. Не прошло и двух дней, как глава правительства оказался в отставке. Все произошло четко по Чехову, разве что денег меньше не стало. Оклад Медведева на новой должности заместителя председателя Совета безопасности остался точно таким же, как на прежнем месте – 618 тысяч рублей в месяц.

За полгода замещать Путина на собраниях Совбеза так и не пришлось. Самостоятельно Медведев проводил только совещания по узкопрофильным темам: технология 5G, лесные пожары, проекты «Роскосмоса». Собеседниками чаще всего оказывались бывшие коллеги-министры. А вот ежемесячные встречи со всем силовым блоком, включая глав МВД, ФСБ, Минобороны, прокуратуры, по-прежнему все это время проводил Путин.

На съемке одного из редких сейчас «живых» заседаний заметно, что Дмитрий Медведев отдалился от президента. Если до января он сидел по правую руку от Путина, то сейчас пересел на другую сторону и пропустил вперед Валентину Матвиенко.

За последние полгода Дмитрий Медведев поучаствовал примерно в 40 публичных мероприятиях, среди которых немало ритуальных: поздравил русских ученых-полярников, позвонил ветеранам в День Победы, выступил с ободряющей речью сразу же после введения режима самоизоляции: «Любая эпидемия имеет свой жизненный цикл».

Кроме того, он остался главным единороссом и председателем попечительского совета «Сколково» – на этих должностях Дмитрий Медведев держится крепко.

Медведев тоже обнулился

В положении 3.1 статьи 81 Конституции, которое обнуляет сроки Владимира Путина, говорится о том, что избираться заново могут те, кто «занимал или занимает» пост президента. Значит, и Дмитрий Медведев снова может выдвигаться на два срока.

Не силовик

Несмотря на должность в Совбезе, в компании силовиков Медведев появляется нечасто. На параде 24 июня камеры трансляции настолько упорно обходили его вниманием, что многим показалось, что Медведев и вовсе не пришел на Красную площадь.

А вот открытие главного храма Вооруженных сил 22 июня заместитель председателя Совбеза и правда пропустил. Как и пожертвования на его строительство.

– Многие просто проигнорировали наши просьбы. Например, бывший премьер Медведев. Президент внес, а премьер – нет. Некоторые депутаты жертвовали деньги. Председатель Госдумы Володин внес миллион рублей. А некоторые депутаты писали, что они очень много всего в регионах делают, поэтому денег у них нет, – рассказывал СМИ Александр Каньшин, возглавляющий благотворительный фонд «Воскресение», на деньги которого строился храм.

Может быть, и поэтому на знаменитой мозаике в честь присоединения Крыма Дмитрию Медведеву места не нашлось.

Дом с ракушками

Поскольку в Белом доме сейчас сидит другой начальник, рабочим местом, по информации в СМИ, для Медведева стал особняк на Воздвиженке в мавританском стиле. Особняк Морозова с ракушками и закрученными колоннами критиковали за безвкусицу еще в прошлых столетиях (сразу после постройки – в конце XIX века), но привычка – сильная вещь. Последние годы здесь находился Дом приемов правительства РФ. Вряд ли Дмитрий Медведев заранее догадывался, что здесь ему придется провести 2020 год, но в самом доме подготовка шла давно.

За последние три года, судя по сайту госзакупок, там был выполнен ремонт прилегающей территории, усовершенствована система сточных вод, налажено отопление, проведено озеленение и прочее.

Яхта выставлена на продажу

Тема богатства Дмитрия Медведева стала самой громкой в истории расследований Алексея Навального.

Недавно появился повод снова присмотреться к богатствам экс-премьера.

Яхта, приписываемая Медведеву в период с 2009 по 2015 год, появилась и почти сразу пропала с сайта «Авито». Человек, подписавшийся именем Оксана, якобы помогающий владельцу, захотел ее продать за 130 миллионов рублей. Это можно было бы принять за шутку, если бы не специальный сервис по продаже яхт Nordmarine, где объявление актуально до сих пор.

Сейчас 26-метровое судно пришвартовано в Сочи. Судя по данным сервиса «Вейбек машин», еще в декабре 2019-го на продажу яхта не выставлялась. Зато сейчас хозяину понадобилось избавиться от судна максимально быстро. Другая яхта, но той же модели и года выпуска, продается в два раза дороже – за 277 миллионов. Неужели и имущество бывшего премьера уже считается токсичным?

– Медведев – не только прошлый, но, возможно, и будущий президент России, только это не все понимают, – считает экономист Михаил Делягин. – А зачем еще его перевели на специально созданную должность? Отсидится, перестанет раздражать, а потом появится как с иголочки. Недавно он напомнил о себе, написав статью для издания «Россия в глобальной политике». В ней бывший премьер рассуждает о выводах, которые должны сделать страны после пандемии.

Логика в высказывании есть. Он считает, что сильнее всего по российской экономике ударило падение цен на нефть. Это сказано, чтобы отвлечь внимание людей от разрушительных последствий деятельности государства при пандемии, – продолжает Делягин.

После Дмитрия Медведева осталось немало афоризмов. Один из них – о модернизации, которую якобы нельзя остановить. «Никто никогда не вернется в 2007 год!» – сказал в 2011-м политик на встрече с уральскими журналистами. Но все-таки ему удалось. Таким же незаметным, как сейчас, Дмитрий Медведев был только до своего выдвижения на президентские выборы.

Чем занимался Дмитрий Медведев 10 лет назад

10 июля 2010 г. Президент Медведев как гость прилетел в Крым на встречу лидеров стран СНГ, которая проводилась на Украине.

23 июля 2010 г. Президент Дмитрий Медведев подписал закон, полностью отменяющий нормы содержания алкоголя в крови для водителей. Даже минимальное количество промилле в организме стало поводом для лишения прав.

28 июля 2010 г. Президент Медведев подписал указ о внесении поправок в закон «О лотереях». Они уточнили порядок организации и проведения государственных лотерей, порядок проведения конкурса по отбору операторов.

28 июля 2010 г. Президент Дмитрий Медведев одобрил предложение Министерства финансов о снижении ставки транспортного налога в 2 раза и повышении акцизов на бензин.

Дмитрий Соколов