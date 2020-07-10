Скандалы: «Случайный провалился!»

10.07.2020, 12:05, Разное

«Единая Россия» признала неэффективной работу оппозиционного губернатора Владимирской области Владимира Сипягина

7 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин впервые отчитывался о своей работе перед депутатами Законодательного собрания. Как бы ни был позитивен его голос, кто-то уже слил в СМИ вердикт «Единой России», составляющей большинство в областном парламенте. В проекте постановления указывалось, что отчет принят к сведению, но работа администрации области по восьми направлениям, в том числе по медицине и мусорной реформе, признана неэффективной. Вслед за этим единороссы не согласовали губернатору очередного заместителя, попутно обвинив руководителя провинции в «текучести кадров». Что происходит во Владимирской области, которой два года правит губернатор от ЛДПР Владимир Сипягин?

Владимир Сипягин стал губернатором на фоне протестного голосования в 2018 году. Жители области с большим удовольствием избавились от одиозной Светланы Орловой и выбрали главу региона от ЛДПР, исходя из принципа «лишь бы не Орлова». Однако «Единая Россия», сохранившая большинство в Законодательном собрании, стала использовать все рычаги, чтобы пытаться контролировать губернатора.

Один из таких ярких эпизодов случился как раз 7 июля, когда Владимир Сипягин отчитывался перед депутатами впервые за два года. «Слуги народа» от «Единой России» уже до отчета подготовили документ, обесценивающий выступление Сипягина перед ними. Работа областной администрации по восьми важным направлениям признавалась неэффективной. Впрочем, для начала расскажем, что предшествовало этому отчету. А к нему явно кто-то готовился.

В середине июня по всему Владимиру развесили баннеры «Случайный эксперимент провалился». Слово «эксперимент» написано незаметно — белым по красному, издали читается «Случайный провалился».

Если спросить местного таксиста, что это такое, он ответит, что не знает. 259 поисковых запросов на эту тему в «Яндексе» из 324 идут из Владимирской области. Люди не понимают, что это, но и не слишком интересуются.

Но те, кто читает политические Telegram-каналы, в курсе, что словом «случайный» называют губернатора Владимирской области Владимира Сипягина его недоброжелатели, сам он на одной из пресс-конференций нарек их «супостатами». Такой баннер висел даже возле областной администрации — местного белого дома.

Прежде чем ответить на вопрос, на что намекают баннеры, расскажем, что происходит во Владимирской области в последние два года и в насколько токсичной информационной среде выдалось работать Владимиру Сипягину.

Тelegram-каналов, что работают против Сипягина в регионе, примерно половина из 14 наиболее крупных. В своих текстах они продвигают интересы отдельных группировок «Единой России» и мэрии Владимира, которая усиленно готовится к выборам в местный городской совет.

Наряду с этим по региону были раскиданы 230 тысяч выпусков газеты «Аргументы недели», наполненной концентрированной критикой главы региона. Правда, это не та самая федеральная газета, а подделка, мимикрирующая под оригинал.

Плюс ко всему за день до того, как губернатор Владимир Сипягин должен был отчитываться перед Законодательным собранием о проделанной работе за 2019 год, в Сети вышел пропагандистский ролик «Сипягин. Итоги», названный по аналогии с книгой Бориса Немцова «Путин. Итоги». Во Владимирской области нет студий, которые могли бы произвести такой продукт…

Все два года, пока Сипягин руководит областью, на него идет сильная медийная атака. Из Москвы по нему работают «Известия», РЕН-ТВ и ВГТРК, внутри — анонимные Telegram-каналы и отдельные СМИ. Если бы губернатор говорил сегодня откровенно, он бы уже, вероятно, не смог произнести фразу, отпущенную в протокольном интервью для Daily Storm: «Противодействия со стороны каких-то влиятельных сил в регионе не ощущаю».

Противодействие началось еще тогда, когда Светлана Орлова покидала губернаторский пост, чтобы отправиться на работу в федеральную Счетную палату. Она подписала законопроект, по которому новый губернатор был вынужден согласовывать заместителей с депутатами ЗС, а если точнее — с местными единороссами, которые в друзья к нему особенно не набивались.

В «капкан Орловой» попали ключевые подчиненные Сипягина. За 2019-й — начало 2020 года фильтр «Единой России» не прошли такие заместители главы, как Александр Байер, курировавший ЖКХ и инфраструктурный блок, Максим Брусенцов, отвечавший за экономику. 7 июля такая же участь постигла Романа Годунина. Московская чиновница Марина Чекунова, отвечавшая за «ахиллесову пяту» региональной администрации — медицину, покинула регион незадолго до процедуры согласования. Шквал критики в ее адрес со стороны анонимов и федеральных каналов как бы заранее предупреждал о результате «кастинга».

В качестве куратора внутренней политики Владимир Жириновский послал Сипягину Игоря Моховикова (бывший советник Владимира Вольфовича), но тот со второй попытки сбежал из Владимирской области, хотя «Единая Россия» его согласовала, как считают в КПРФ, по протекции из Москвы. Если говорить о последних событиях, то прямо в разгар пандемии коронавируса департамент здравоохранения покинул директор — Алексей Мозалев, отправившийся строить карьеру в Нижегородской области. Мало кому из команды Сипягина досталось столько сюжетов на РЕН-ТВ или ВГТРК. Приходя во власть, новый руководитель области играл на том, что он местный, а не варяг, однако сегодня все работающие заместители губернатора, кроме двух, приехали из других регионов. Местные кадры не шли к нему, по одной из версий, — потому что единороссы поставили бы им крест на карьере во Владимирской области. Однако в частных разговорах члены партии это отрицают.

Правящая фракция в ЗС получила контроль над распределением субсидий для муниципалитетов, внеся такой законопроект. И хотя либерал-демократ пытался наложить на него «вето», запрет был преодолен.

У Сипягина не только проблемы с несогласованием кадров из-за позиции ЕР в ЗС, но и с некоторыми муниципалитетами. Какое-то время главы городов или районов писали открытые письма в адрес губернатора, чтобы повлиять на те или иные решения партийно чуждого главы, выставляя себя, например, униженными и оскорбленными высказыванием Сипягина в адрес владимирской мэрии «Фашисты так не делали», хотя при Орловой такой смелости они позволить себе не могли. Кстати, контроль над дотациями «Единая Россия» получила после того, как начались споры о том, как распределять областные дотации между областью и Владимиром.

Самый большой полупубличный конфликт развернулся между Владимиром Сипягиным и Андреем Шохиным, мэром Владимира. Пресс-служба городской администрации весь 2019 год атаковала главу субъекта по разным поводам. Пресс-релизы, приходящие на электронку СМИ, звучали, как памфлеты Джонатана Свифта. Тем не менее, и мэрия, и «белый дом» отрицают наличие такого противостояния, если такие вопросы звучат на пресс-конференциях.

Губернатор всячески играет на проблемах города в пользу жителей, например, выступает против застройки возле парка «Дружба». То же самое в ответ делает Шохин или лояльные ему депутаты городского совета. Например, молодых людей, близких к мэрии, заметили с антисипягинскими плакатами на экологическом митинге в Александрове.

Из-за чего конкретно начался конфликт в целом, никто доподлинно не знает. Источник Daily Storm в ЕР говорит, что на самом деле конфликта нет, просто каждый муниципалитет пытается отстаивать свои интересы и выбить у области дотации на развитие, в данном случае с помощью такого жесткого администрирования.

Никакой активной оборонительной деятельности Комитет по общественным связям и СМИ, подотчетный Сипягину, не ведет. На выпады и атаки глава региона, как правило, отмалчивается. У губернатора нет своих анонимных Telegram-каналов, которые бы его защищали, а просипягинские СМИ не имеют какого-то ощутимого влияния на умы населения.

На фоне всех этих событий во Владимирской области открываются школы или детские сады, ремонтируются больницы, строятся развязки, планируются новые трассы, грубо говоря, делается все то, что происходило бы, вероятно, и при любом другом губернаторе. Каких-то колоссальных успехов Владимира Сипягина не отмечают не только его противники, но и системные либералы типа «Яблока» или коммунисты, несмотря на то что та же КПРФ более лояльна к губернатору и выступает против процедуры согласования его заместителей в Законодательном собрании.

Одновременно с этим не отмечается и серьезных проколов главы региона, обозливших местные элиты, кроме, вероятно, попытки взять под контроль различные предприятия ЖКХ, встретившей большое сопротивление «Единой России». Сипягин устраивает региональные бизнес-элиты тем, что «не лезет к ним, не мешает работать», — считает источник Daily Storm в политических кругах провинции. Если говорить о недовольстве со стороны жителей, то две пульсирующие головные боли Владимира Сипягина — московский мусор, идущий в регион, и мусорная реформа в целом, а также трасса М-12 «Европа — Западный Китай», которая может пройти по территории региона, но жителей не устраивает ее маршрут.

В период пандемии Владимирская область не выделяется ни хорошо, ни плохо, количество больных в ней медленно, но снижается, и здесь Сипягину предъявить, по большому счету, нечего. По поправкам к Конституции регион проголосовал ровно, губернатор активно пиарил одобрение.

Так почему же «Случайный эксперимент провалился»? О чем хотят сказать «супостаты» и в каком положении находится сейчас губернатор? Высокопоставленный источник Daily Storm в региональном отделении «Единой России» говорит, что «федеральная власть неоднородна» и «есть разные группы влияния», которые такие плакаты, фильмы и газеты заказывают. Делают они это не в первый раз, поэтому обращать на это какое-то особое внимание не стоит.

«Те публикации, которые вы обозначаете как важный некий сигнал, если бы это было в первый раз, то это, действительно, было достойно обсуждения, и анализа более глубокого», — высказался собеседник. Он дал понять, что данный виток антигубернаторской кампании, как и всегда, закончится ничем. Первую такую газету во Владимире раскидали еще зимой 2019 года, анонимки распространяли примерно раз в несколько месяцев, пишут местные СМИ. Но развешивание по всему городу баннеров было верхом дерзости так называемых супостатов.

Критику, которая льется на Сипягина, губернатор получает, потому что он или его подчиненные-варяги, использующие регион как ступеньку в карьерной лестнице, принимают неверные решения, а некоторые люди из команды губернатора не сходят с прицела компетентных органов, утверждает источник Daily Storm, знакомый с ситуацией на антикоррупционном фронте Владимирской области. Тем не менее, он не считает, что появившиеся в городе плакаты, газеты или ролики дают какой-то особый знак губернатору. Заместители Светланы Орловой один за одним попадали под преследование, против нее работали многие СМИ региона, но ушла она, только проиграв выборы. Она могла в случае чего позвонить в администрацию президента и узнать, как ей дальше действовать, однако у Сипягина такой «трубки» якобы нет, кроме все того же Владимира Вольфовича.

Другой точки зрения придерживается близкий к губернатору источник Daily Storm. По его информации, губернатор неплохо наладил связи с министерствами и благодаря плотной работе выбил для города федеральное финансирование, например, Рпенского проезда — внутригородской дороги, призванной разгрузить вытянутый между железной дорогой и трассой М-7 облцентр. Кроме того, Владимир Сипягин сам из бизнес-среды, поэтому он очень хорошо понимает это сообщество и старается помогать ему.

Что касается отношения Кремля, собеседник говорит, что из курирующих компетентных органов в «белый дом» поступают сигналы, что по всем показателям регион — середнячок, каким всегда и был, поэтому в реальности беспокоиться особенно не о чем.

На вопрос, кто стоит за пропагандистской атакой на губернатора, источник дал понять, что «штаб супостатов» может действовать на базе городской администрации, а так как у нее в «белом доме» — связи и агенты, информация даже с закрытых совещаний порой тут же попадает в анонимные Telegram-каналы. Однако действует «тайные враги» Сипягина по указке из Москвы, поскольку местные чиновники в целом довольны Сипягиным и не заинтересованы в войне с ним, утверждает источник. В обладминистрации к пропаганде против губернатора относятся снисходительно, никто не ждет, что за этим последует нечто серьезное.

Заседание областного парламента, перед которым отчитывался Владимир Сипягин, длилось больше шести часов. Доклад о работе за 2018-2019 год был достаточно позитивным, но фракция «Единая Россия» забросала губернатора неудобными вопросами, от которых он достаточно сносно отбился. Затем единороссы признали его работу неэффективной по восьми направлениям: здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса, туризм, транспорт и другие. После напряженного выступления Сипягин предложил в качестве вице-губернатора по инфраструктуре и ЖКХ местного владимирца-единоросса Романа Годунина. Правящая партия не согласовала претендента без объяснения причин, а в конце заседания на Сипягина, как черта из табакерки, выпустили представителя одной из малых партий, призвавшего докладчика уйти в отставку. После чего во владимирском сегменте Telegram заговорили о «вотуме недоверия».

После этого острого заседания Daily Storm пообщался с руководителем фракции «Единая Россия» в ЗС Вячеславом Картухиным, который по совместительству возглавляет филиал РАНХиГС во Владимире. Он не считает, что диагноз, который партия поставила Владимиру Сипягину, — это намек на то, чтобы он уходил в отставку: «Это лишь обращение внимания на проблемы, не более того. Абсолютно никакого подтекста в этом постановлении нет». По его словам, депутаты фракции взяли многочисленные обращения жителей, отчеты Счетной палаты, публикации СМИ и на их основе составили заключение о работе Сипягина.

Парламентарию сложно назвать какие-либо существенные достижения губернатора, но, с точки зрения единоросса, у Сипягина есть определенные положительные черты. По мнению собеседника, глава региона — открытый для журналистов и незлопамятный, не сводит счеты с теми, кто его критикует, с депутатами. Тем не менее, он принадлежит к партии ЛДПР, поэтому, полагает Картухин, Владимир Сипягин мог бы ради избавления от излишней опеки партии приостановить членство в этой организации, не выходя из нее.

Кадровые проблемы оппозиционного главы Картухин связывает с тем, что партия ЛДПР поставила Сипягина в определенную зависимость в плане выбора ключевых подчиненных. Из РАНХиГС каждый год выпускаются новые специалисты, но какой-либо заинтересованности в них «белый дом» не выказывал, делится руководитель фракции.

В постановлении, вынесенном 7 июля, говорится, что губернатор должен устранить указанные замечания в восьми сферах деятельности к 2021 году. На вопрос Daily Storm, что будет, если проблемы не решатся, Вячеслав Картухин ответил так: «Через год будет опять же дана объективная оценка происходящему. Если все останется как есть или хуже, то, наверное, оценка будет жестче со стороны депутатского корпуса».

Примерно в таких же напряженных условиях работал экс-губернатор Владимирской области коммунист Николай Виноградов. Какое-то время ему приходилось воевать и с администрацией Владимира, и с администрацией Коврова, и с единороссами в Законодательном собрании, в том числе с экс-депутатом Госдумы Михаилом Бабичем. Однако эти войны были публичными, а не анонимными, как в нынешние времена.

Александр Холодов