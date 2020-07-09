Нежные объятия: Брайан Остин Грин на прогулке с тату-моделью Тиной Луиз

09.07.2020, 19:35, Разное

Сейчас 46-летний Брайан Остин Грин числится свободным парнем, но, судя по фото папарацци, ему доставляет огромное удовольствие проводить время с 39-летней тату-моделью Тиной Луиз, на пикантные снимки которой в Instagram смотрит 2,5 миллиона подписчиков. Брайан и Тина были замечены вместе на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе, где гуляли, смеялись, а после зашли в одну из кофеен. Именно здесь фотографам удалось сделать самые романтичные кадры, на которых Остин Грин нежно обнимает Луиз за талию и она отвечает взаимностью.

Брайан Остин Грин и Тина Луиз Брайан Остин Грин и Тина ЛуизЕсли это – начало романа, то оно было омрачено не очень приятным моментом. Дело в том, что аккурат перед знакомством с Луиз – это случилось в ресторане Sugar Taco, совладелицей которого является девушка – Остин Грин был замечен с другой блондинкой – 25-летней моделью Кортни Стодден. Последняя также опубликовала видео с участием Брайана, но данный шаг актер не одобрил – он дал комментарий TMZ, чтобы прояснить обстановку в своей личной жизни:

Тина, правда, классная. Мы с ней фактически и познакомились в тот самый день, когда нас заметили возле ее ресторана. Что касается Кортни, я просто записал видео для ее подруги Эшли, в котором передал привет, и это было месяц назад. Но она решила опубликовать ролик, понимая, что это создаст проблемы и для Тины, и для меня, отца троих детей. Это неприятно, но не хочу смешивать ее с грязью. Думаю, она хороший человек. Просто принимает неверные решения.

Брайан Остин Грин и Тина ЛуизО том, что Остин Грин расстался с женой Меган Фокс, рассказал он сам в своем авторском подкасте …With Brian Austin Green. В эпизоде Брайан упомянул разлетевшиеся по миру фотографии Меган в машине Machine Gun Kelly – они вместе снимались в пока еще не вышедшем фильме Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле”). Когда съемки триллера были в разгаре, Грин почувствовал, что между ним и Меган появилась дистанция, а с конца 2019 года они и вовсе старались быть как можно дальше друг от друга. Брайан также уточнил, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания.

Брайан Остин Грин и Меган Фокс с сыновьямиКликните на фото для просмотра галереи