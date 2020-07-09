 

Экс-солист One Direction Найл Хоран закрутил роман с байером

09.07.2020, 17:07, Разное

Экс-солист One Direction Найл Хоран закрутил новый роман. И его избранницей стала не коллега по цеху, не знаменитость, а байер по имени Амелия Вулли. 23-летняя уроженка Бирмингема сейчас работает в Лондоне, в компании Nicholas Kirkwood, которая занимается дизайном обуви. Они познакомились недалеко от ее работы в Кенсингтоне, и пока в соцсетях можно найти только одну совместную фотографию пары – но уже дополненную эмодзи в форме сердца.

Найл Хоран и Амелия ВуллиКак сообщает MailOnline, они вместе два месяца и самоизолировались во время пандемии коронавируса тоже вместе – в лондонской квартире Хорана. По словам инсайдера издания, 26-летний певец серьезно относится к своей новой возлюбленной, и она отвечает взаимностью:

Найл настроен серьезно, и совместная самоизоляция определенно усилила его чувства к ней. Он говорит, что Амелия великолепна, но они действительно ладят. Она сказала близким друзьям, что их отношения могут перерасти в действительно многообещающий роман.

Амелия ВуллиРоман с Амелией – первые официальные отношения Найла после того, как он расстался с актрисой и певицей Хейли Стейнфилд. Впервые о романе Найла и Хейли заговорили в феврале 2018 года: они вместе были замечены на концерте Backstreet Boys в Лас-Вегасе. В марте Хейли сама подогрела слухи, которые уже было начали утихать, опубликовав в Twitter фотографию в футболке с надписью “Найл Хоран”. Снимок был сделан за кулисами во время концерта Хорана. До того как между звездами вспыхнули чувства, они долгое время были просто друзьями. В декабре 2017 года, поздравляя Хейли с днем рождения, Найл назвал ее “самым прекрасным человеком на планете”. 

Найл Хоран и Хейли Стейнфилд



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