Скандалы: Пакистанская еда и деньги от Слуцкого

09.07.2020, 12:25, Разное

Как изменилась жизнь российских моряков, арестованных в Греции по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов

В греческих тюрьмах находятся 22 российских моряка: яхты, на которых они работали, по версии полиции, использовались для нелегальной перевозки мигрантов по Эгейскому и Средиземному морям. Шанс первыми выйти на свободу есть у двух бывших детдомовцев из Калининграда: благодаря адвокату, нанятому «главой преступного сообщества» с Украины, они получили минимальный срок в три года. Еще три осужденных моряка в течение ближайшего года могут вернуться в Россию для отбытия наказания.

Минимальный срок благодаря украинцу

В декабре 2019 года Daily Storm описывал историю массовой вербовки россиян для перевозки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию. Рекрутеры завлекали людей зарплатой в несколько тысяч евро в месяц: рассказывали будущим матросам, что нужно катать на яхтах состоятельных туристов у побережья Средиземного и Эгейского морей. Ничего незаконного не подразумевалось. Однако многие подписавшиеся на работу на яхтах россияне оказывались в руках морской полиции: суда, на которых они ходили, задерживали с десятками мигрантов на борту.

Прошлой зимой было известно как минимум о 14 российских моряках, заключенных в греческие исправительные учреждения. За последние несколько месяцев активисты смогли расширить этот список до 22 человек.

Часть моряков за это время уже сменили свой статус с обвиняемых на осужденных. Последнее решение по россиянам греческий суд вынес 23 апреля 2020 года: жители Калининграда Витаутас Слушконис и Алексей Любимов получили по три года и два месяца лишения свободы. Это очень маленький срок по меркам греческого правосудия.

«Это ребята из детского дома. Про них вообще ничего не было известно, пока к ним в греческую тюрьму «Коридаллос» не поместили моего друга — Константина Семенова. <…> У них [Слушкониса и Любимова] в команде был украинец, который нанял им адвоката. Он сам фигурировал в уголовном деле как глава преступного сообщества и поэтому оплачивал услуги адвоката для всех фигурантов. Насколько мне известно, на это у него ушло более 15 тысяч евро», — объяснила Алена Басова, член инициативной группы, в которую вошли родственники и близкие задержанных в Греции моряков.

Витаутаса Слушкониса и Алексея Любимова задержали еще в 2018 году. Экипаж их яхты состоял из четырех человек: двух украинцев и двух россиян. Они направлялись из Турции в Италию мимо греческих островов, где судно должно было совершить несколько остановок. На одной из них моряки планировали подобрать туристов.

Когда яхта подошла к точке сбора, экипаж увидел, что на берегу их ждут около 100 нелегалов. Тогда моряки развернули лодку и попытались отойти подальше от острова, но их настигла морская полиция. Несмотря на то что экипаж так и не впустил мигрантов на борт, греческие правоохранительные органы выдвинули обвинения сразу по нескольким статьям: организация преступного сообщества, угроза жизни, нелегальная перевозка мигрантов, подделка документов.

«Любимов и Слушконис жили без денег, без дома и организовали банду, чтобы перевозить мигрантов, — это невероятно. В их уголовном деле фигурировали курд и несколько греков, которые на автобусе привезли нелегалов к берегу. Но они даже не контактировали с нашими ребятами. Например, не было телефонных звонков. Они просто выступали пешками», — рассказал Daily Storm адвокат осужденных Илья Сперлиади.

На этапе следствия правоохранители установили, что у украинских моряков на руках были фальшивые удостоверения на управление яхтой, а россиян обвинили в подделке виз.

«Мы связались с портом Родоса, где нам подтвердили, что визы были настоящие. Но из-за коронавируса мы просто не смогли взять подтверждающий документ», — пояснил Сперлиади.

В греческих исправительных учреждениях действует трудовая система: заключенный может устроиться на работу, где один день считается за несколько. Таким образом можно сократить число дней, проведенных за решеткой. Как отмечает Илья Сперлиади, Слушконис и Любимов уже отсидели 20 месяцев из 38, и если мужчины будут работать, то в течение 8-10 месяцев уже выйдут на свободу.

Греческий прессинг и помощь от Слуцкого

История с Витаутасом Слушконисом и Алексеем Любимовым, которым адвоката оплатил напарник по команде, — скорее, исключение из правил. У большинства родственников просто нет пяти-семи тысяч евро, необходимых на оплату услуг защитника.

Помимо этого задержанные не могут высказать свою позицию по предъявленным им обвинениям, потому что все ходатайства греки принимают только на своем языке, а услуги переводчика стоят 1200-1600 евро за один документ.

Еще одна проблема связана с условиями содержания в тюрьмах. В некоторых учреждениях еду готовят сами заключенные, в основном это пакистанцы. И у части россиян, не привыкших к азиатской пище, начались проблемы с пищеварением. Родственники моряков сообщают и о других проблемах. Например, у задержанного друга Алены Басовой Констинтина Семенова в тюрьме обострилась позвоночная грыжа.

«Он несколько дней, испытывая дикие боли, не мог вставать, передвигаться. В конце февраля к нему ночью ворвались люди в масках, которые посадили его в одиночную камеру. Мы не знаем, почему они это сделали, но мне кажется, что таким образом на него оказывали психологическое давление», — предполагает Басова.

Но есть и положительные моменты. В мае 2020 года Российский фонд мира во главе с председателем Леонидом Слуцким пожертвовал семьям заключенных моряков 1,3 миллиона рублей.

«Огромная благодарность Леониду Слуцкому, который выплатил семьям по 100 тысяч рублей. Я была одной из первых, кто получил деньги. Сейчас мы ребятам отправляем каждый месяц по 10 тысяч рублей. Кто курит — покупает сигареты, но в основном тратят на гигиенические принадлежности: мыло, туалетную бумагу, пасту. Просто моему Лехе в тюрьме ни разу ничего не выдавали. Другим выдали за четыре месяца всего один раз», — поделилась с Daily Storm Светлана Игумнова — мать моряка Алексея Игумнова. Молодого человека и его друга Никиту Шаталова задержали в Эгейском море 3 октября 2019 года с 67 мигрантами на борту. Суд назначен на октябрь 2020 года.

Освобождение

У россиян, получивших серьезные сроки в Греции, есть шанс отбыть оставшееся заключение на родине. Речь идет о переводе в российские колонии.

«Для этого нужно, чтобы состоялось решение суда. После чего ребята имеют право написать заявление, что они хотят отбывать наказание на родине», — пояснила консультант ОБСЕ, эксперт по противодействию торговле людьми Вера Грачева.

Соответствующие документы подготовили пять моряков: уже упомянутые Витаутас Слушконис, Алексей Любимов (приговорены к трем годам и двум месяцам лишения свободы), Платон Давыдов, Антон Каррамов (приговорены к 20 годам), а также Константин Семенов (21 июля должно состояться оглашение приговора).

«В России есть только механизм помилования, но для того чтобы он заработал, нужно, чтобы подсудимый признал свою вину. Дело в том, что у нас нет закона о борьбе с торговлей людьми. Но существует конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, где говорится об освобождении жертв торговли людьми, которые совершили преступление под принуждением. У нас есть несколько статей в Уголовном кодексе, которые адвокат может при большом желании привязать к делу. Это может занять до года», — заключила Грачева.

Илья Горшков