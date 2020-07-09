В Ватикане удачно разделили сросшихся головами сиамских близнецов

09.07.2020, 7:00, Разное

Операции по разделению сиамских близнецов в наши дни нередко считаются рутинными, настолько часто их делают. Однако такими они могут считаться лишь когда близнецы срослись в области мягких тканей и не делят между собой внутренние органы.

А случаи, когда сиамские близнецы рождаются со сросшимися головами, считаются одними из самых сложных для разделения, потому что есть риск повредить головной мозг и тогда близнецы либо умрут, либо станут умственно неполноценными.

Нередко из-за подобной аномалии родители так и не решаются отправить детей на операцию, да и не каждый хирург возьмется сделать ее. Но этим двум девочками очень повезло.

Двухлетние сестры-близнецы Эрвина и Префина родились в Центральноафриканской Республике со срощенными затылками. Помимо общих костей черепа, общей у них также была сложная кровеносная система, питающая головной мозг.

Мать девочек сразу после их рождения стала искать врачей, которые смогли бы разделить их, и вскоре встретила врача из итальянской больницы Бамбино Джесу, принадлежащей Ватикану.

В Италию из Африки девочек привезли еще в 2018 году, когда было получено согласие на операцию, однако команде врачей потребовалось почти два года на то, чтобы обсудить все сложные моменты, провести всестороннее обследование девочек и подготовить команды нейрохирургов, анестезиологов, пластических хирургов, инженеров и физиотерапевтов к длительной и слаженной работе.

Месяц назад операция была наконец проведена и была полностью успешной. Она длилась 18 часов и оказалась первой операцией подобного рода, проведенной в Италии за всю историю.

Сначала хирурги отделили кости черепов друг от друга, а потом восстановили мембрану, покрывающую мозг и воссоздали кожу на месте раны. После этого девочки еще месяц наблюдались в больнице и вот недавно их было разрешено забрать домой к семье.

Девочки чувствуют себя хорошо и доктор Карло Маррас, руководитель отделения детской нейрохирургии в больнице Бамбино Джесу, сообщил прессе, что сейчас сестры могут вести нормальную жизнь.

Мать близнецов Эрмине Нзотто не смогла сдержать слез, когда врачи показали ей видео с ее разделенными дочерьми из больничной палаты. Она сказала, что надеется, что в будущем ее дочери станут врачами и сами будут спасать других детей.

Она также хочет, чтобы сам Папа Римский крестил ее девочек, пока они находятся в Ватикане.