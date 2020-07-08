Мнение: Сафронов недоволен: в СИЗО Лефортово телевизор не работает
08.07.2020, 22:15, Разное
Правозащитники посетили задержанного Ивана Сафронова. И возмущены, как и он – матрас жесткий, телевизор не работает в СИЗО Лефортово. Пытка?
Что Ивану понравилось:
– не били, не пытали;
– тюремные харчи – рыба с пюрешкой;
– местная библиотека;
– наличие телевизора в камере.
Что Ивану не понравилось:
– жесткий матрас – болела наутро спина;
– отсутствие передачек (пока), а хотелось бы сушек и сока;
– отсутствие возможности почитать новости;
– у телевизора нет антенны, поэтому он не показывает.
Сафронов также признался, что боится заразиться коронавирусом.
Библиотека – главное, а без телевизора можно и обойтись. 20 лет читать книги лучше, чем 20 лет смотреть телевизор. Говорят, (наверное, слухи), те, кто мало смотрит телевизор и много читает правильные книги, – и Родину не предает.
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