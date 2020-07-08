Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл

08.07.2020, 18:50, Разное

16-летний Дикон Риз Филипп, сын актрисы и продюсера Риз Уизерспун и ее первого мужа, актера Райана Филиппа, выбрал не кино-, а музыкальную сферу. Молодой человек записал свой дебютный сингл – Long Run, о чем сообщил на странице в Instagram.

Пятница,

– подписал снимок Дикон, намекнув на дату выхода релиза, а также на свою коллегу, с которой он и записал песню – шотландскую певицу Нину Несбитт. Родители новоиспеченного музыканта уже отреагировали на новость в социальных сетях: Риз написала, что “очень взволнована”, а Райан поставил под постом огненные эмодзи.

Дикон Риз Филипп Напомним, Риз Уизерспун познакомилась с Райаном Филиппом на вечеринке по случаю своего совершеннолетия, спустя некоторое время они поженились и были вместе десять лет, с 1999 по 2008 год. В браке появилось двое детей – Ава Элизабет Филипп и Дикон Риз Филипп. Ходили слухи, что причиной развода стала измена Райана с актрисой Эбби Корниш, однако потом актер всячески отрицал это, а расставание с Риз называл результатом “слишком раннего брака”. Позднее оба супруга нашли свое счастье в новых отношениях: в 2011 году у Райана Филиппа родилась дочь Кэй от актрисы Алексис Кнапп, а Риз в 2012 году родила сына от своего супруга Джима Тотта. Дети Риз Уизерспун Дикон Риз Филипп