 

Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл

08.07.2020, 18:50, Разное

16-летний Дикон Риз Филипп, сын актрисы и продюсера Риз Уизерспун и ее первого мужа, актера Райана Филиппа, выбрал не кино-, а музыкальную сферу. Молодой человек записал свой дебютный сингл – Long Run, о чем сообщил на странице в Instagram.

Пятница,

– подписал снимок Дикон, намекнув на дату выхода релиза, а также на свою коллегу, с которой он и записал песню – шотландскую певицу Нину Несбитт. Родители новоиспеченного музыканта уже отреагировали на новость в социальных сетях: Риз написала, что “очень взволнована”, а Райан поставил под постом огненные эмодзи.

Дикон Риз ФилиппНапомним, Риз Уизерспун познакомилась с Райаном Филиппом на вечеринке по случаю своего совершеннолетия, спустя некоторое время они поженились и были вместе десять лет, с 1999 по 2008 год. В браке появилось двое детей – Ава Элизабет Филипп и Дикон Риз Филипп. Ходили слухи, что причиной развода стала измена Райана с актрисой Эбби Корниш, однако потом актер всячески отрицал это, а расставание с Риз называл результатом “слишком раннего брака”. Позднее оба супруга нашли свое счастье в новых отношениях: в 2011 году у Райана Филиппа родилась дочь Кэй от актрисы Алексис Кнапп, а Риз в 2012 году родила сына от своего супруга Джима Тотта.Дети Риз УизерспунДикон Риз Филипп



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Мнение: Россия не одурела!

07.07 / Мнение: Московские чипы выходят из строя

29.06 / Таиланд: Люди пытаются отобрать у макак захваченный ими древний тайский город

16.05 / Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину конференцией в Zoom

31.05 / «Не определилась со своим полом»: Дочь Михаила Ефремова хочет жениться на девушке

10.05 / В Экваториальной Гвинее пираты похитили трех россиян

24.05 / Популярную актрису обнаружили мертвой

08.07 / Мнение: Сменяемость капитала

15.05 / Тарифы ЖКХ для россиян предложили заморозить

12.06 / “Это стыдно” – Поплавская рассказала об изменах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска