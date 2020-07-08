Восьмой кинофестиваль “Короче” пройдет в онлайн-формате

08.07.2020, 16:41, Разное

Информацию о новом формате фестиваля вчера сообщили его организаторы, а также обнародовали даты его проведения – с 17 по 23 августа. Основная конкурсная программа фестиваля и другие дополнительные секции “Короче” при этом сохранятся.

Онлайн-формат – это новый вызов для нас. Наш фестиваль известен не только сильной программой, отражающей все, что происходит в коротком метре на сегодняшний день, но и особой творческой атмосферой, которую мы старательно поддерживаем с самого первого года. Одна из главных задач этого года – сохранить ее, несмотря на виртуальный формат. И в этом нам поможет наш партнер – онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD,

– говорит президент фестиваля Сергей Сельянов.

Игорь Толстунов и Сергей Сельянов на фестивале “Короче”

Именно на указанной онлайн-платформе можно будет увидеть новые короткие метры от известных режиссеров и дебютантов. Помимо основного конкурса киносмотр также известен такими своими секциями, как “Короче. Звезды”, “Короче. Карьера”, “Короче. Семья”, “Короче. Международный” и другими программами. Кроме онлайн-просмотров, в этом году в рамках кинофестиваля состоится несколько мероприятий в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками киносмотра и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

Напомним, кинофестиваль “Короче” впервые прошел в Калининграде в 2013 году, и с тех пор этот город стал постоянным местом проведения киносмотра. Ежегодно здесь можно посмотреть свыше 1500 работ со всех концов России и не только: если картина снята иностранным режиссером, но на русском языке, у нее есть шанс оказаться в конкурсе. Единственное ограничение для желающих попасть в программу – хронометраж: от 3 до 15 минут. В прошлом году фестиваль проходил с 16 по 18 августа. В разное время его посещали Елена Лядова и Владимир Вдовиченков (актеры входили в состав киносмотра в 2018 году), Евгений Цыганов и Светлана Бондарчук, Петр Федоров и Виктория Исакова и многие другие известные звездные гости.

Анна Банщикова на фестивале “Короче”