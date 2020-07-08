Скандалы: Внезапно выпал…

08.07.2020, 13:45, Разное

Как погиб отец арестованного за «шпионаж» журналиста Ивана Сафронова

Иван Сафронов-старший тоже занимался военной журналистикой, и как бы случайно «выпал» из окна своего подъезда. Как уже сообщали сегодня «Новые Известия» в Москве задержан советник главы госкорпорации «Роскосмос» журналист Иван Сафронов. Журналист Эльмир Валеев вспомнил в этой связи семейную историю арестованного.

«Смотрите какая история.

Был такой Иван Иванович Сафронов. В 1979 году закончил Военную академию, полжизни прослужил в армии, с 1993 года работал в пресс-службе ВКС России. В 1997-м уволился в звании подполковника, после чего стал журналистом «Коммерсанта», и писал, естественно, про ВПК.

В 2007 году Иван Сафронов подготовил материал о тайных поставках российских самолётов и зенитных комплексов в Сирию и Иран через третью страну. По информации его коллег, материал был практически готов, но в итоге никто его так и не увидел — 2 марта Сафронов внезапно выпал из окна лестничной площадки (!) своего подъезда. Причём с пятого этажа, хотя жил на третьем. Бросив только что сделанные покупки в магазине прямо на лестничной площадке.

У Ивана Ивановича осталось двое детей, дочь и сын — тоже Иван Иванович. И тот тоже пошёл в журналистику, тоже начал писать в «Коммерсант» о ВПК. Год назад, 18 марта 2019 года, в «Коммерсанте» вышла статья Сафронова о планах поставок российских истребителей Су-35 в Египет. «Рособоронэкспорт» всё отрицал, а в июне против «Коммерсанта» даже было возбуждено дело. В итоге статья с сайта издания исчезла, а сам Сафронов уволился из редакции в мае вместе со всем отделом политики. Поводом тому послужил его материал о возможной отставке Матвиенко.

А спустя год ситуация получила, так скажем, развитие. В мае 2020 «Вести» сообщили, что в России начали строить те самые Су-35 для Египта — причём контракт, по их информации, был заключён в 2018-м. А сегодня, 7 июля, ФСБ арестовали Сафронова по обвинению в разглашении гостайны…»

Только что несправедливо осужденная за свою профессиональную деятельность псковский журналист Светлана Прокопьева пишет:

«Вот опять, журналист против силовиков.

И вопрос, кто должен хранить гостайну и отвечать за утечки: те, кто к ней допущены и связаны по роду деятельности, или журналист, чья задача — поднимать общественно-значимые темы?»

Комментирует это событие и журналист Максим Солопов:

«Помню, как во время подготовки очередной «чувствительной» заметки в РБК, мне позвонил заместитель гендиректора крупной оборонной корпорации и сказал, что мой номер телефона ему дал Ваня Сафронов: «Я ведь ещё его отца хорошо знал». С его стороны это был максимально мощный сигнал: «С вами разговаривает нормальный порядочный человек». Все в оборонке знали Ивана и слышали его историю. Все, кто более или менее всерьёз писал про ОПК, не один раз сталкивались с проверками контрразведки, а многие и с намёками на возможные обвинения в разглашении гостайны. Ещё в 2017 году в курилке Ъ Иван шутил про очередной такой кейс. Я даже не запомнил, была ли это та самая заметка про контракт на поставку СУ-35 в Египет, ровно потому что подобные угрозы постоянно сопровождают всех пишущих про оборонку или спецслужбы. «Ого, тебя ещё не посадили по 275 ст?», — с такой шутки Сафронов начал разговор, встретив меня на одной из вечеринок в другой раз, уже год спустя. Обычный защитный юмор от абсурда вокруг.

Много лет Иван проходил все возможные проверки, получая доступ к любым топ-менеджерам самых закрытых госкорпораций, летал по стране, сопровождая президента, министров и вице-премьеров. Он при всех мог подойти и пошептаться с самыми высокопоставленными людьми в отрасли. Не могу даже представить, что при нынешнем состоянии контрразведки нам могли бы предоставить в качестве неопровержимых доказательств работы Ивана на «разведку одной из стран НАТО».

Очевидно, что никакие ссылки на секретность не спасут следствие от всеобщего недоверия, когда речь о человеке с такой репутацией. Либо это грандиозный успех, либо — самый стыдный провал.

Увы, в успешные операции наших спецслужб я давно уже не верю, а вот громких провалов и криворуких движений наблюдал предостаточно в самой непосредственной близости. Все указывает на то, что в очередной раз живого человека пытаются разменять в игре вокруг чьих-то карьер на самом верху. Поэтому разумеется, не верю следствию и рассчитываю, что Иван будет освобождён…»