Сестра принцессы Хайи и дочь королевы Иордании Нур вышла замуж за британского журналиста, сменившего ради нее веру и имя

08.07.2020, 13:05, Разное

В ноябре прошлого года было торжественно объявлено через Королевский Хашимитский двор о помолвке 33-летней принцессы Райи бин Хуссейн – дочери бывшего короля Иордании Хусейна и его четвертой жены, королевы Нур, сводной сестры правящего короля Абдаллы II и принцессы Хайи (чье имя не сходило с первых полос СМИ половину прошлого лета). Ее избранник не принадлежит ни к одной монаршей семье мира: 26-летний Нэд Донован является внуком известного британского писателя Роальда Даля (повесть “Чарли и шоколадная фабрика”) и американской актрисы Патриции Нил.

Но в случае этой пары победило главное – любовь. Семья Райи не посмотрела на происхождение Нэда, а сам Нэд ради своей возлюбленной принял ислам и сменил имя – теперь его зовут Фарис Нэд Донован. Их свадьба была изначально запланирована на апрель 2020-го в Иордании, но всем известные обстоятельства этим намерениям помешали. И вот наконец ограничения ослаблены и торжество состоялось – правда, пока только в Великобритании. Церемония в Иордании, как сообщается, будет проведена чуть позже.

Спасибо за все ваши добрые пожелания нам! Хотя изначально мы хотели сыграть нашу свадьбу в апреле на моей родине – в Иордании, пандемия внесла коррективы в наши планы, и мы решили, что для семьи мужа будет безопаснее остаться в Великобритании, поэтому и церемонию мы провели здесь. Но Господь свидетель, что мы ждем с нетерпением, когда сможем отпраздновать наше событие в Иордании, – написала принцесса Райя в Twitter.

Обстоятельства знакомства молодоженов и их романа прессе неизвестны. Имеется лишь информация о каждом из них по отдельности. Так, Райя имеет степень магистра по изучению японского языка в Эдинбургском университете, степень магистра по изучению японской литературы в Колумбийском университете Нью-Йорка, а с недавнего времени она стала кандидатом наук в области современной японской литературы в Калифорнийском университете.

Донован же родился в Великобритании, раньше работал репортером в Daily Mail и The Times, а последние несколько лет проживал в Дели, Индия, и трудился в местном издании. Кроме того, недавно он прошел интенсивный курс современного арабского языка.

Он научил меня двум вещам – что мой арабский вообще не очень и что мне нужно постараться, чтобы это исправить, – рассказал Нэд.