Российских чиновников заставят уважать граждан

08.07.2020, 6:11, Разное

Марика Димитриади • Последние обновления: 07/07/2020

Авторское право Alexander Zemlianichenko Jr/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, чиновник может быть наказан за оскорбления, выраженные не только в неприличной, “но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, а также касаться не только другого лица, но и группы лиц”.

Авторы документа предлагают ввести штрафы от 50 до 100 тысяч рублей и дисквалификацию на срок до одного года за первое нарушение, за повторное — штраф от 100 до 150 тысяч рублей и запрет занимать должности на госслужбе сроком до двух лет.

“В последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности. Подобные действия лиц, наделенных государственными и муниципальными полномочиями, вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

“Бичевня” и дешевые “макарошки” для пенсионеров

За последние годы в РФ было несколько скандалов, связанных с оскорбительными высказываниями чиновников в адрес граждан. Так, например, в ноябре 2018 года на тот момент директор департамента молодежной политики Свердловской области, бывшая гимнастка Ольга Глацких в разговоре с молодежью заявила:

“У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать, если идти от истоков”.

Прошлым летом в соцсетях была распространена аудиозапись, сделанная после того, как в пострадавший от наводнений Тулун приехал Владимир Путин. На записи слышно, как женщина говорит:

“Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования”.

В подписи к ролику утверждалось, что эти слова произносит глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич. Сама чиновница сначала заявила, что это фальсификация, а позже подтвердила подлинность записи. При этом Алашкевич подчеркнула, что слова были вырваны из контекста.

Еще одна громкая история произошла в Саратове. Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что пенсионерам “вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей” 3,5 тысячи рублей в месяц. Как отметила чиновница, “есть сезонные фрукты”, а “кефир и макарошки всегда стоят очень дешево”. Когда же Соколовой предложили самой прожить на такую сумму, она отказалась, сославшись на статус министра. Вскоре чиновница была уволена.