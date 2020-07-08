 

Россия сменила сирийские войска на крупном нефтяном месторождении в Дейр-эз-Зоре

08.07.2020, 6:11, Разное

July 6, 2020

Нефтяные поля  в Сирии 1 ноября 2019 года  [Ömer Yasin Ergin/Anadolu Agency]

В субботу российские войска взяли под свой контроль крупное нефтяное месторождение в мухафазе Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии после того, как с  него были выведены силы режима.

В сообщении  местной  новостной сети Ayn Al-Furat  говорится, что 20 российских солдат вошли на нефтяное месторождение Аль-Вард в сельской местности Аль-Букамаль, к востоку от Дейр-эз-Зор, после того, как сирийский режим вывел оттуда  военнослужащих службы безопасности.

Согласно сети, российские военные  развернули  на  месторождении  15  единиц военной  техники, возвели вокруг  них  заграждения и  установили на них   тяжелые пулеметы.

Российские силы также поручили палестинской Иерусалимской бригаде  ополчения, в состав которого входят сирийские бойцы из сельской местности Алеппо и Дейр-эз-Зор, охранять нефтяное месторождение.



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