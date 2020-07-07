 

Мнение: Протест в защиту Ивана Сафронова похож на заготовку – Собчак смешно обалдела в автозаке

07.07.2020, 20:35, Разное

​Нет ощущения, что слишком быстро развивается протест в защиту советника в Роскосмосе Ивана Сафронова – не журналиста? Давно уже не журналиста. Как заготовочка. Только задержали. Сразу шесть оппозиционно настроенных адвокатов. Все защищать хотят. Куча одиночных пикетов. Заявление посольства США, что в России преследуют журналистов. И тут же Ксения Собчак уже в соответствующей майке, которые, как оказалось, штампуют и раздают.

Так просто не бывает. “Скажите, что происходит”. Так все сказали.

Госизмена. Работа на НАТО. Закрытый процесс. И судья сказала и следователь и пресс-секретарь президента.

​​Лефортовский суд постановил арестовать журналиста Ивана Сафронова на 2 месяца по делу о госизмене.

До заседания многие СМИ быстренько выпустили заявления в поддержку Сафронова — среди них «РБК», «Ведомости», «Дождь», «Знак», «Медуза», «Бумага», «Медиазона»

Собчак уже в автозаке. Сама обалдела. Не везёт Ксюше. Сломанный нос. Поваляли в монастыре. Задержали.

Слышал, что наркотики подбрасывают. Но госизмену не подбрасывали никогда. В современной России. Тут же доказательная база должна быть, а не просто пакетик с порошком на кармане.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3224

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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