Алена Долецкая, Юлия Хлынина и другие на открытии выставки в рамках фестиваля “Черешневый лес”

07.07.2020, 17:15, Разное

Правила самоизоляции в Москве все больше смягчаются, и начинают открываться не только кафе и рестораны, но и музеи. Так, 6 июля с новой выставкой “НЕНАВСЕГДА 1968-1985”, организованной в рамках XX Открытого фестиваля искусств “Черешневый лес”, первых посетителей запустила к себе Новая Третьяковка. Зельфира Трегулова вместе с сотрудниками музея встречала на входе Михаила Куснировича, Алену Долецкую, Юлию Хлынину, Александра Олешко, Полину Аскери-Белоцерковскую и других гостей. Они стали первыми зрителями новой экспозиции Третьяковки, а уже с сегодняшнего дня ее может увидеть любой желающий.

Юлия Хлынина Полина Аскери-Белоцерковская Андрей Колесников Александр Олешко

“НЕНАВСЕГДА” посвящена тому периоду советской истории, который принято считать застойным: прежде всего, из-за стагнации в экономике и политике страны. Однако в конце 60-х годов культурная жизнь СССР как раз не стояла на месте: формировалась школа московского концептуализма, свои – ставшие впоследствии знаковыми – фильмы снимали Андрей Тарковский и Юрий Норштейн, Дмитрий Пригов и Владимир Сорокин создавали первые образы постмодернистской русской литературы, а Альфред Шнитке формулировал принцип музыкальной полистилистики. То ли вопреки эпохе застоя, то ли благодаря ей, все эти процессы активно развивались – и теперь получили свое отражение в новой экспозиции.

Алена Долецкая

Евгения Милова

Михаил Куснирович и Зельфира Трегулова

Во время представления нового проекта гостям Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова также отметила логическую связь “НЕНАВСЕГДА” с предыдущей экспозицией “Черешневого леса” – созданной при помощи фестиваля в 2017 году “Оттепелью”. Выставку про период 1968-1985 годов можно даже считать своеобразной второй частью исторической трилогии (третью часть организаторы фестиваля планируют посвятить эпохе перестройки). Но если в “Оттепели” основное внимание гостей экспозиции фокусировалось на стилевых тенденциях и общих идеях эпохи, то в “НЕНАВСЕГДА” кураторы ставили уже другие задачи: дать анализ индивидуальному и массовому сознанию людей на основе художественных произведений эпохи. Увидеть полученный результат можно, начиная с сегодняшнего дня: выставка стала первым мероприятием XX “Черешневого леса”, полностью доступным для зрителей.

Полина Аскери-Белоцерковская Анастасия Курляндцева, Кирилл Светляков, Юлия Воротынцева и Зельфира Трегулова