Семейная идиллия: Джиган и Оксана Самойлова поделились первой после примирения совместной фотосессией

07.07.2020, 15:06, Разное

Еще месяц назад Джиган и Оксана Самойлова находились на грани развода, но теперь в их отношениях, похоже, наступили мир и покой. На днях пара вместе с дочерьми – Ариэлой, Леей и Майей – побывали на конном ранчо, где не только пообщались с оленями и покатались на лошадях, но и устроили себе семейную фотосессию. Милыми снимками пара поделилась в Instagram – есть среди них и романтичные, где Джиган обнимает Оксану.

Джиган и Оксана Самойлова с детьмиПросто сказочные фотки! Пару дней назад мы были в очень классном месте. Я туда года 2 доехать хотела, но не складывалось. И тут неожиданно и фотограф свободен был, и мы, и погода шикарная! А вообще, я, по-моему, лет 5 не снималась с фотографом для себя и от души,- подписала фотосессию Самойлова. Джиган, в свою очередь, опубликовал фото с женой, подписав его лаконично – Mood.

Напомним, в марте этого года Джиган шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство. В недавнем прямом эфире в Instagram, куда его пригласил бывший коллега по Black Star Тимати, Джиган рассказал, что пережить наркотическую зависимость ему помогла Оксана.

Несмотря на помощь мужу, Самойлова была решительно настроена развестись: по данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля. В графе “Ответчик” значился Устименко Д. А. – настоящее имя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), а категория дела была заявлена как “Иные, возникающие из семейных отношений”. Но в июне этого года стало известно, что Головинский суд Москвы не смог развести Джигана с Оксаной Самойловой. По данным Mash, никто из супругов не появился на заседании в здании суда. Производство по делу было прекращено в связи с отказом истца – то есть Самойловой – от иска и примирением сторон.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми на ранчо