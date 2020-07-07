Скандалы: «Кадиллак» довел Дениса Бетлея до цугундера

07.07.2020, 11:50, Разное

Глава омского филиала «Транснефти» получил откат американским внедорожником

В Омске перед судом предстанет экс-глава филиала АО «Транснефть — Западная Сибирь» Денис Бетлей. По версии следствия, он получал «откаты» на сумму свыше 8 млн руб. от представителей компаний-поставщиков за приемку оборудования для ремонта нефтепроводов, в качестве взяток в деле фигурируют внедорожник Cadillac Escalade представительского класса, а также мебель и бытовая техника для частного детсада, открытого супругой господина Бетлея. У обвиняемого арестовано имущество на 50 млн руб., в том числе автопарк из дорогих машин.

Омское следственное управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела бывшего начальника филиала Центральной базы производственного обслуживания АО «Транснефть — Западная Сибирь» 42-летнего Дениса Бетлея, которому предъявлено обвинение во взятках. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления Лариса Болдинова.

Дело в отношении Дениса Бетлея правоохранители завели в феврале 2019 года по наработкам антикоррупционного подразделения УМВД России по Омской области. К тому времени топ-менеджер уже оставил пост главы филиала АО, который занимал около десяти лет. Как указывается в материалах следствия, в 2017–2018 годах господин Бетлей брал взятки от представителей фирм-поставщиков за приемку их продукции — ремонтных комплексов, металлоизделий и оборудования для починки нефтепроводов.

Первый эпизод дела связан с получением взятки люксовым автомобилем Cadillac Escalade и комплектом зимней резины к нему.

Престижная иномарка была приобретена в Томске по цене 3,9 млн руб. Во втором эпизоде дела речь идет о взятке бытовой техникой, мебелью и оборудованием для частного детского сада, владельцем которого являлась супруга господина Бетлея. Он был открыт в Амурском поселке Омска и рассчитан на четыре группы детей.

Денису Бетлею вменили в вину ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Общая сумма полученных взяток, которую смогли доказать следователи, составила свыше 8 млн руб. Поскольку санкция этой статьи УК кроме тюремного заключения на срок до 15 лет предусматривает и штраф, силовики арестовали имущество обвиняемого на сумму свыше 50 млн руб. Кроме недвижимости в списке арестованных активов оказался небольшой автопарк подследственного, состоящий из трех дорогостоящих машин. В нем кроме упомянутого Cadillac Escalade значится Hummer за 1,9 млн руб. и Lexus стоимостью 1,4 млн руб.

Когда расследование подошло к концу, суд избрал обвиняемому гораздо более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий: ранее он находился под домашним арестом.

Среди прочих ограничений, установленных для обвиняемого, ему нельзя общаться с фигурантами дела. Господин Бетлей не признал вину, доказать свою непричастность к инкриминируемому преступлению он попытается в судебном процессе. Он пройдет в Октябрьском райсуде Омска.

Константин Воронов