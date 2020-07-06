И ноутбук в придачу

06.07.2020, 16:22, Разное

500 тысяч штрафа, ноутбук, конфискованный в пользу государства. Приговор Прокопьевой оказался куда мягче, чем ожидалось, учитывая запрос обвинения на 6 лет колонии. Нет запрета даже на профессиональную деятельность. Но это все же обвинительный приговор. И как раз за ту самую профессиональную деятельность – журналистку осудили за то, что она просто честно делала свою работу.

Как могут обвинить каждого журналиста и не журналиста (прецедентов уже полно) за не понравившееся начальникам страны, края, города, поселка слово.

Запугивание – всех – не только деятелей искусства (дело Серебренникова), журналистов, активистов («Московское дело», «Нового величия», «Сети») – продолжается. Пока государство, пугает вроде не так страшно. Особенно, когда речь идет о публичных людях, а не о безвестных обывателях, лайкнувших «экстремистский пост» или пославших знакомым смс со сведениями, якобы содержащими гостайну и т.п.

Так хулиганье в подворотне, отняв у прохожего кошелек, отпускает его, наградив всего лишь тумаками. Но это не значит, что в следующий раз не полоснет по горлу ножичком. (хотя и такое уже происходит: на днях в Австрии был застрелен критиковавший Кадырова и его окружение блогер Мамихан Умаров – Анзор из Вены).

Цель запугиваний понятна – лишить всех нас «права на осмысление и высказывание», как написали члены ПЕН-клуба Санкт-Петербурга в открытом письме в поддержку Прокопьевой.

Если мы испугаемся, прогнемся, то даже не к 2036 году, а куда раньше у нас останется только одно право – одобрять действия власти.

СерпомПо