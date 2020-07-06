Игорь Крутой сообщил об отмене “Новой волны 2020”

06.07.2020, 16:10, Разное

На своей странице в Instagram Крутой пояснил, что причиной такого кардинального решения стали продолжающие действовать ограничения, связанные с COVID-19:

К сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы… На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками “Новой волны”. Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней.

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Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)5 Июл 2020 в 1:59 PDT

Крутой также отметил, что из-за закрытия границ у организаторов нет возможности пригласить на конкурс иностранцев, как было в предыдущие годы:

Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звезд и талантливых конкурсантов из других стран, чье участие придавало “Новой волне” на протяжении 18 лет признанный всеми статус Международного конкурса. Поэтому организатором “Новой волны”, компанией “АРС”, было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках. Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность нашему конкурсу, за искренние и добрые пожелания, мы обязательно встретимся с вами в следующем году!

Отметим, что Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки “Новая волна 2020” должен был пройти в конце августа в Казани.