Вместо игрушек: Зейн Малик подарил родившей ребенка 17-летней сестре дом за 250 тысяч фунтов стерлингов

06.07.2020, 15:05, Разное

Совсем скоро певец и бывший участник популярного коллектива One Direction впервые станет отцом: в апреле стало известно, что его возлюбленная, 25-летняя модель Джиджи Хадид, ждет ребенка. Радостное событие должно произойти в сентябре, и 27-летний Зейн Малик наверняка уже готовится к новой для себя роли отца семейства. А параллельно – помогает и другим молодым родителям. Например, своей сестре, которая совсем недавно стала мамой. Ради такого радостного события Зейн решил подарить родственнице не пеленки-распашонки, а… целый дом стоимостью в 254 тысячи фунтов стерлингов.

По сообщениям издания The Sun, новое место жительства 17-летнем сестры музыканта Сафаы находится в английском городке Брэдфорд, расположенном в графстве Западный Йоркшир. Рядом – дом родителей самого Зейна, Триши и Ясера, который он также купил им сам, на заре своей карьеры. Теперь молодая мама Сафаа вместе с мужем, 18-летним Мартином Тайзером, сможет растить новорожденную дочь Занею в кругу родных и близких.

Зейн знал, что им нужно свое пространство, чтобы воспитывать ребенка, но Сафаа не хотела слишком далеко уезжать от матери. Так что покупка дома на той же улице стала идеальным решением проблемы. Теперь они живут независимо от родных, но всегда могут обратиться за помощью,

– сообщил анонимный источник британскому журналу.

Джиджи Хадид, Зейн Малик и его сестра Сафаа

Сафаа, которая стала матерью 5 месяцев назад, вышла замуж за своего возлюбленного Мартина Тайзера в прошлом году, через три дня после своего 17-летия, а уже в ноябре объявила о беременности. Пропустивший тогда из-за гастролей свадебную церемонию, Зейн впоследствии лично поздравил сестру с новым статусом, а после и с рождением ребенка. Сафаа – которая, к слову, еще ходит в школу – младшая в семействе Малика. Помимо нее у музыканта также есть две сестры – Дония и Валия. В интервью прессе Зейн не раз говорил о том, как ценит свою семью и происхождение (отец музыканта Ясер Малик – британец пакистанского происхождения). Так что вполне возможно, что следующий дом в Брэдфорде он купит уже для себя любимого – а также для своей возлюбленной Джиджи.

Сафаа Малик с малышкой Занеей… И с супругом Мартином

Джиджи Хадид и Зейн Малик