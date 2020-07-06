Гвинет Пэлтроу, подвинься: Кэтрин Зета-Джонс запускает свой lifestyle-бренд

06.07.2020, 12:55, Разное

50-летняя Кэтрин Зета-Джонс – идейный вдохновитель бренда Casa Zeta-Jones, представляющего постельное белье, скатерти и банные принадлежности в духе “старого” голливудского гламура. Теперь ее марку ждет новый этап – актриса намерена превратить ее в полноценный lifestyle-бренд.

Кэтрин Зета-ДжонсДрузья Кэтрин говорят, что ей не только хочется улучшить свой имидж, но и сфокусироваться на чем-то, когда ее дети вырастут,- говорится в сообщении Daily Mail. В ближайшем будущем компания трансформируется и будет представлять обширный ассортимент товаров, включая косметику, домашнюю одежду, обувь из эко-кожи, кухонную утварь, аксессуары для дома и даже национальный валлийский сувенир, известный как “любовные ложки” (Кэтрин родом из Уэльса).

Быть может, в будущем среди товаров Casa Zeta-Jones найдутся и совсем экстремальные, но пока в данном вопросе нет равных марке Goop Гвинет Пэлтроу. Недавно, к слову, актриса представила новинку – свечу под названием “Пахнет, как мой оргазм”, которая была выпущена аккурат после свечи с запахом вагины.

Гвинет Пэлтроу