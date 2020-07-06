 

Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли визит в больницу королевы Елизаветы

06.07.2020, 9:42, Разное

Пока одни все еще отсиживаются на удаленке, герцог и герцогиня Кембриджские уже вернулись «в поля», оставив Zoom-конференции в прошлом. Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли визит в больницу королевы Елизаветы в городе Кингс-Линне. Встреча была приурочена ко дню Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Сегодня мы отмечаем 72 года с момента появления Национальной службы здравоохранения Великобритании – в год, когда она была необходима больше, чем когда-либо, так как наша страна была вынуждена дать отпор COVID-19. Сегодня герцог и герцогиня посетили больницу королевы Елизаветы в Кингс-Линне, чтобы поблагодарить ее сотрудников за усилия по оказанию помощи. Независимо от того, работаете ли вы в настоящее время, являетесь ли бывшими сотрудниками Службы, вышедшими на пенсию, волонтерами или ключевыми сотрудниками, мы благодарим вас за стойкость, упорство и надежду, которые вы показали,

– говорится в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

Во время визита Кейт Миддлтон и принц Уильям поговорили с персоналом больницы, волонтерами и бывшими сотрудниками, которые вернулись к службе после выхода на пенсию специально для помощи в борьбе с коронавирусом. Герцога и герцогиню угостили чаем, а также подарили брелоки, символизирующие врачей и медсестер. Кейт сообщила, что передаст подарок своим детям – принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

Для выхода Кейт выбрала платье Beulah London и серьги Patrick Mavros.



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