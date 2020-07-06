Мнение: Она – мужчина?! – Из-за такой мелочи с российский биатлонисткой может развестись муж

06.07.2020, 7:35, Разное

В процессе проверки допинг-пробы российской биатлонистки Ольги Зайцевой (аж за 2014 год) было обнаружено, что у нее ДНК мужчины. Версия о сексе напрочь отвергается специалистами. Зато они уверены – Ольга когда-то была мужиком, поменяла пол, а потом стала побеждать в женском биатлоне. Что?! Да, так считает международное допинговое агентство WADA, МОК, об этом написал Der Spiegel и другие издания – в том числе всякие совершенно желтые. Еще бы, такая сенсация.

Причем, журналисты немецкого популярного издания заинтересовались этой историей и задали на страницах издания самой Ольге вопрос, как ее на самом деле зовут, и почему у нее мужское ДНК. Ольга ответила:

“Вы представляете себе, что я пережила?! Вы понимаете, каково это, сообщить мужу, что в твоей допинг-пробе есть ДНК какого-то мужчины? Моя семья была на грани уничтожения. Это же как совершить убийство, хотя ты ничего плохого не сделал!” – дословный перевод с немецкого.

Журналисты не поняли, что имеет в виду Ольга Зайцева. Так она мужчина? Меняла пол или нет? В России поменять пол, выйти замуж и не сообщить мужу – и правда, равносильно убийству?

Замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая тоже отреагировала на публикацию Der Spiegel. И очень странно. «Этот комментарий немецкому «Шпигелю» я не знаю, кто дал, кто мог так сказать. Нам об этом ничего неизвестно, кроме того, что расследование IBU—СБР продолжается».

Пахноцкая, видимо, не поняла, что комментарий и дала сама (или сам) Ольга Зайцева.

Но я обратился к известному спортсмену, биатлонисту и тренеру (спасибо, что не послал меня сходу), чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Человек он уже пожилой, и ему все равно, что о нем подумают, но попросил все равно не называть свое имя. Ольгу Зайцеву жалеет – ее тогда лишили медалей, пожизненно дисквалифицировали. Теперь говорят, что она вообще мужчина.

“Глупость какая! Что они еще придумают? – сказал он. – Я Ольгу знаю вот с таких лет. Она – женщина, конечно. Но допинговая проба эта… Гонка допингов продолжается, я считаю. Пошли в ход генетические допинги. С мужским ДНК. В мое время такого не было. Не выявляется. Зато выявляется вот такое вот, похоже. Неизвестно, что хуже. Я против допинга, против”.

“А может, просто пробу перепутали? А еще пишут наши журналисты, что там может быть ДНК мужа, мол, сексом занимались”.

“Исключено. Такое совершенно исключено. Она берется несколько раз. И все четко регламентировано. Невозможно. Если говорят, что мужское ДНК в пробе – значит, оно есть. И секс тут никак ни причем. Имеется в виду, наверное, что меняла пол. Но – она женщина. Говорю вам”.

Верю человеку безоговорочно. Но какая же помойка этот спорт так называемых Высоких достижений. Нужен он вообще России?.. Или лучше ограничиться физкультурой и фитнесом для увлеченных любителей?!.

Upd: Есть дикое предположение медика, был близнец разнополый, поглощен в детстве организмом спортсменки. “Редкий, – сообщает, – случай, но бывает и такое в практике”.

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