Мнение: Спятивший сапёр

06.07.2020, 7:20, Разное

После долгих изысканий Путин нашёл сегодня «мину замедленного действия» в истории СССР – государства, прекратившего свое существование 30 лет назад.

Это – право республик на выход из СССР и монополия компартии на власть.

Все блуждает наш главный сапер по болотам и развалинам истории, шарит рамкой, ловит звуки подземных ржавых смертоносных железяк.

Мир давно укатился вперед, а он – словно отставший от части помутившийся солдатик, бродит среди лопухов и мошки, бормочет под нос несусветное, старается рассказать – что же там вышло с советской древностью?

Да, выводы из прошлого.

Что делает сапёр, когда он отвлекается от истории? Как он усвоил уроки своего миноискателя?

Затащить в конституцию под наивной русской языковой оболочкой понятие столетней давности из багажа националистов – «государствообразующий народ», сделать это на фоне ограничения преподавая татарского языка и считать, что укрепил Россию на десятилетия.

Посадить на шею стране свою семейную, дружескую корпорацию, сделать ее несменяемой, обеспечить ей монополию на власть и надеяться, что исход будет лучший, чем у коммунистической номенклатуры.

Не будет. Все случится так же, как и с СССР.

Никто, даже и сам Путин, не вышел защищать СССР ни в августе 1991-го, ни в декабре 1991-го.

Лежал истукан палача Феликса на Лубянке мордой в августовский ночной асфальт – длинный, позеленевший, а за закрытыми дверьми в «конторе» тряслись от страха КГБшники – патрушевы и бортниковы.

Никому эта сгнившая «советская» власть с сияющей обновленной конституцией, не была нужна. Все сгнило изнутри, изолгалось, измельчало, распалось.

То же будет и со спятившей путинской пародийной державой, отпечатавшей себя ныне на бумаге – в «конституции президента».

Из советских 70-х раздаются аплодисменты. Брежнев раскрывает объятия.

Алексей Мельников