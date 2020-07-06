«Москва должна дать гарантии освобождение всех английских пленных в России»

06.07.2020, 7:15, Разное

Наша Латвия

BB.LV 5 июля, 2020

О чем писали латвийские газеты «Сегодня» и «Советская молодежь» 50 и 80 лет назад.

100 лет назад

«Отставка кабинета»

«Вчера вечером на фракционное совещание Крестьянского союза явились министр-президент и министр иностранных дел. Министр-президент ознакомил собравшихся с просьбою г. Мейеровица об отставке в связи с несправедливым разрешением Валкского вопроса и заявил, что, по его мнению, весь кабинет должен уйти в отставку, так как политику министра иностранных дел надо рассматривать как политику всего кабинета.

После короткого обсуждения фракция единогласно решила признать точку зрения министра-президента правильной…»

«Валкская несправедливость»

«Злонамеренные элементы, спекулирующие на пограничных конфликтах новообразовавшихся государств с очевидной целью помешать упрочению демократического строя и проложить дорогу непрошеным спасителям в лице красных или черных генералов, снова заголосили о предстоящих будто бы в связи с разрешением Валкского вопроса военных осложнениях между Латвией и Эстонией.

Пользуясь тревожным настроением, царившим после приезда обер-прокурора Замуэля в кругах Учредительного собрания, неунывающие враги государства пытаются направить выражение недовольства, которое охватило латвийскую общественность при известии о решении третейским судом судьбы Валки, на опасный путь военных экспедиций. Ибо они лучше чем кто бы то ни было понимают, что вооруженная борьба двух молодых республик может явиться величайшей опасностью для их дальнейшего существования, что возможные жертвы такой борьбы сами по себе будут значительнее последствий потери Валки, не говоря уже о том, что малейшее искусственное обострение конфликта может подорвать основу необходимой для процветания Прибалтики Entente cordiale”.

«Красин собрал свои пожитки»

«Times пишет, что Красин 1 июля выехал в Москву для переговоров со своим правительством. В лучшем случае можно сказать о переговорах с Красиным, что они отложены на неопределенное время. После заседания во вторник трудно надеяться, чтобы переговоры возобновились. Переговоры не прекращены, хотя был момент, что полное прекращение было возможно. Английское правительство напомнило Красину, что возобновление торговых сношений возможно лишь тогда, когда РФ даст абсолютные гарантии по двум основным вопросам: 1) освобождение всех английских пленных в России, 2) определенное обещание РФ не агитировать против интересов Англии на Среднем Востоке, в особенности в Персии. В ходе конференции во вторник выяснилось, что Красин не в состоянии удовлетворить английское правительство ни по одному из упомянутых пунктов, что создало известное осложнение.

Красину было бы весьма неприятно полное прекращение переговоров. Он пытается в последний раз войти в сношение со своим правительством и найти выход из безнадежного положения. Всякому, кто имел связи с переговорами, ясно, что миссия Красина провалилась. Либеральная печать и консервативный Evening Standard заявляют, что Красин через месяц вернется, т. к. основной персонал его миссии остается еще в Лондоне.

На лондонских переговорах Красин на вопрос члена комитета заявил категорически, что торговые операции могут вестись лишь с советским правительством, но отнюдь не с частными лицами».

(«Сегодня», 3 июля 1920 г.)

50 лет назад

«Соловьиная ночь»

«Зоя уехала в Даугавпилс на курсы шоферов. Вернулась с правами водителя автомобиля. Дали ей старенький ГАЗ-51. Через несколько месяцев неожиданно прямо в кабине грузовика умер Федор Алексеев. Осталась двадцатилетняя Зоя Михеева единственным шофером на все хозяйство. На рассвете приходила к своей автомашине и возвращалась домой, когда мигали звезды.

Когда стало больше водителей, Зое поручили возить молоко. В позапрошлом году в хозяйство прибыл новый молоковоз. Его без колебаний доверили Михеевой. Если нужно, то она берет и бортовую автомашину, на которой нет шофера, и возит зерно, удобрения, едет за грузом в Даугавпилс.

…Улетела соловьиная ночь. Утром повела Зоя к ферме отремонтированный молоковоз. За труд, за веселый нрав, за выступления на клубной сцене любят в хозяйстве Зою Михееву. Она избрана депутатом сельсовета. Недавно колхозные коммунисты приняли ее в партию».

«Почерк «младшего партнёра»

«В годы Второй мировой войны некоторые сионистские деятели поддерживали контакт с гестапо и абвером (гитлеровской военной разведкой и контрразведкой). В ходе беспринципных сделок с нацистами сионисты добивались сохранения жизни кучке крупных капиталистов, обрекая на гибель миллионы «простых» евреев. В 50-х годах всплыли некоторые подробности, в связи с которыми называли имя Рудольфа Кастнера, бывшего председателя отделения Еврейского агентства в Венгрии…

Империалистическая сущность Израиля полностью проявляется и в «тайной войне», которую ведут его секретные службы. Эта война должна обеспечить осуществление экспансионистских планов сионистской верхушки, она ведется и в интересах старших империалистических партнеров Тель-Авива».

«Под флагом ОСВОДа Латвии»

«Значительная протяженность рек, большая площадь озер и водоемов нашей республики заставляют особенно внимательно относиться к проблемам безопасности людей на воде. В прошлом году принято решение об организации во всех союзных республиках Общества спасения на водах (ОСВОД) – в помощь действующим государственным органам спасательной службы. В соответствии с этим решением Совет Министров Латвийской ССР организовал комитет по созданию ОСВОДа Латвии во главе с министром коммунального хозяйства республики И. П. Берзинем…

95 процентов трагических случаев на воде в Латвийской ССР за последние годы произошли вне зон расположения спасательных станций и постов. Но ведь невозможно установить абсолютно на всех наших реках, водоемах и по всему побережью Рижского залива и Балтийского моря спасательные посты и станции (их сейчас в Латвии 25 со штатом в 180 человек, а требуется еще 100 постов, особенно в летний период). А отдыхающих летом у воды в нашей республике – сотни тысяч. Вот почему в борьбу за безопасность человека на воде должны включиться все здоровые, отважные и умелые люди».

(«Советская молодежь», 1 июля 1970 г.)

Ведущий полосы Николай КАБАНОВ.