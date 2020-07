Действительно ли Китай претендует на российский город-порт Владивосток?

06.07.2020, 7:15, Разное

Индия

Исторически, [регион, где расположен] Владивосток был когда-то частью территорий находившихся под властью китайской династии Цин и назывался тогда Хайшэнвай. Он был аннексирован Российской империей в 1860 году после поражения Китая от англичан и французов во Второй опиумной войне.

Published July 4, 2020

By EurAsian Times Desk

Претендует ли Китай на [на земли, где расположен] российский портовый город Владивосток? Средства массовой информации Индии резко критикуют Китай за его жесткую экспансионистскую политику, особенно после столкновения на границе в долине Галван.

Последние экспансионистские заявления [китайцев] имели своей целью российский город Владивосток. Китайские дипломаты, журналисты и националисты вышли в интернет, чтобы заявить о притязаниях на российский город Владивосток, расположенный на землях находившимися когда-то под властью китайской династии Цин, – новость которую широко освещают индийские СМИ.

В пятницу, посольство РФ в Индии опубликовало в Twitter видео об основании российского военного поста Владивосток в бухте Золотой Рог. В Японском море. В твите добавили, что военный пост получил статус города в мае 1880 года.

Russia in India

@RusEmbIndia

Good morning, #India!

#OTD, 160 лет назад в бухте Золотой Рог в Японском море, был устроен российский военный пост под названием #Vladivostok. В мае 1880 года Владивосток получил статус города. Полное видео

12:02 AM · Jul 2, 2020

1.9K

775 people are Tweeting about this

То же самое видео российское посольство в Пекине разместило на китайском сайте микроблогов Weibo. Однако с китайскими гражданами дело пошло не очень хорошо. “Журналист” Шэнь Шивэй из государственной телесети CGTN написал, что твит российского посольства “не приветствуется”, так как Владивосток, прежде чем РФ аннексировала его через “неравноправный” Пекинский договор, был китайской территорией, Хайшэньвэй. Такое же мнение повторили и некоторые другие китайские дипломаты, в том числе посол Китая в Пакистане.

Shen Shiwei沈诗伟

@shen_shiwei

Этот “твит” российского посольства Китаю не так приветствуется на Weibo. “История Владивостока (буквально ‘Правитель Востока’) отсчитывается с 1860 года, когда РФ построила военный военный пост в заливе. Но город был построен на Хайшэньвэй, земле которая принадлежала Китаю, до того как РФ аннексировала её по неравноправному Пекинскому договору.

3:59 AM · Jul 2, 2020·Twitter for iPhone

Чжан Хэцин, китайский дипломат, работающий в посольстве в Пакистане, также прокомментировал видео – “разве это не то, что в прошлом было нашим Хайшэнвэем?”, сославшись на китайское название района до его аннексии.

Индийские СМИ быстро отреагировали на китайские претензии и обрушились на Пекин за его территориальные аппетиты.

Телеканал Wion TV заявил, что Китай отвергает договоры, которые его не устраивают, и упомянул о его территориальных спорах с 20 странами, включая Россию, Индию, Тайвань, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Лаос, Филиппины, Малайзию, Индонезию, Южную Корею, Северную Корею и т.д.

Times Now, одно из крупнейших индийских СМИ также опубликовало статью, рассказывающую о китайском экспансионизме в России, Непале и Бутане.

Российское правительство не ответило в режиме онлайн на комментарии, сделанные китайскими гражданами, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Москва. Хотя в настоящее время обе страны поддерживают дружественные отношения, в прошлом они конфликтовали по поводу территориальных споров.

В 1969 году тогдашний СССР и Китай едва не начали войну после того, как войска Народно-освободительной армии напали из засады на советских пограничников на острове Чжэньбао.

Исторически, [регион, где расположен] Владивосток был когда-то частью территорий находившихся под властью китайской династии Цин и назывался тогда Хайшэньвэй. Он был аннексирован Российской империей в 1860 году после поражения Китая от англичан и французов во Второй опиумной войне. С тех пор он находится в ведении России, а Владивосток является столицей Приморского края.