 

Хлое Кардашьян прокомментировала слухи о воссоединении с Тристаном Томпсоном

05.07.2020, 13:50, Разное

На днях инсайдеры People сообщили неожиданную новость: Хлое Кардашьян вернулась к своему бывшему парню и отцу ее дочери Тру, баскетболисту Тристану Томпсону.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян Тристан очень старается доказать, себе в первую очередь, что он будет отличным отцом для Тру. Самоизоляция сблизила их с Хлое, они проводили много времени вместе и решили забыть старые обиды и начать сначала,- рассказал источник, отметив, что решение возобновить отношения экс-возлюбленные приняли после дня рождения Кардашьян, на котором был и Тристан. Новость о якобы воссоединении заметила и сама Хлое, правда ее версия происходящего, похоже, разнится с версией журналистов. Пусть Хлое не сказала прямым текстом, что они с Тристаном – не пара, но намекнула на это в своем сообщении в Twitter:

Подождите … что? Я только что вышла в Сеть и пришла в замешательство. Собственно, это чувство я испытываю весь год. Но если серьезно… людям просто нравится что-то обсуждать.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян с дочерью ТруНапомним, 36-летняя Хлое Кардашьян и 29-летний Тристан Томпсон расстались в феврале прошлого года, причиной тому стала неверность баскетболиста. В апреле 2018 года издание TMZ распространило видеоролики, на которых Тристан целовался с двумя неизвестными девушками в баре в то время, когда Хлое была беременна. А позже появился более свежий ролик у издания Daily Mail, на котором Тристана также застали за поцелуями, но уже с моделью Лани Блэр. Несмотря на разрыв, Кардашьян и Томпсон сумели наладить общение и продолжили вместе воспитывать свою двухлетнюю дочь Тру.



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