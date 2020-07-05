Супругам-адвокатам МакКлоски предъявили обвинения за защиту своего дома

05.07.2020, 8:20, Разное

3 июля 2020 |Источник: rovegosteb

Фото: twitter @RonaldKlain

История этого дома, который они отстраивали в Сент-Луисе 32 года, и куда ворвалась толпа чернокожих протестующих, потрясающая. Но сначала о том, как сейчас выглядит американское кривосудие. Супругам-адвокатам Марку и Патрициии МакКлоски, которые стали героями белой республиканской Америки, предъявили обвинения. А как же вторая поправка? А как же правила штата Миссури, по которым они могли открыть огонь на поражение, если ворвались в их жилище – «а им снесли ворота»? В данном случае, утверждает местная прокуратура, эти законы не работают.

Делом занимается редкая стерва-феминистка. Окружной прокурор Кимберли Гарднер. По ее словам, «мирные протестующие были встречены оружием». Так что она заводит дело. «Окружная прокуратура, – сообщила Гарднер, – не потерпит применения силы против тех, кто осуществляет свои права Первой поправки, и мы будем использовать всю силу закона штата Миссури, чтобы привлечь этих людей к ответственности».

Владелец дома Марк МакКлоски о том самом дне: «Я повернулся к жене и сказал: «О Боже, мы совсем одни. Здесь нет никого, кто мог бы защитить нас. Я боялся, что через несколько секунд они перелезут через стену и войдут в дом, убьют нас, сожгут дом дотла и всё то, ради чего я работал и боролся последние 32 года».

Пару обвинили в нападении с оружием на мирных людей и расовой дискриминации. Им грозит до 30 лет тюрьмы по этим обвинениям. Чуть меньше, чем они работали над домом, над своей жизнью образованных умных людей и карьерой.

Их дом появился еще в позапрошлом веке благодаря богатому пивовару по фамилии Буш. Будучи уже очень пожилым, он собрал своих детей и дал каждому из них большую сумму денег, чтобы они построили себе дома. Один построил замок в Баварии. Другой особняк на Пятой Авеню. Дочка Анна – Дворец в духе Ренессанса в Сент-Луисе. Его проектировали лучшие итальянские архитекторы. Вход в Палаццо такой же, как в Доме Медичи во Флоренции. Напольные вазы, как в Ватикане. Каждая комната — копия дворцовых залов Италии. Стёкла – как в библиотеке Микеланджело. Такой органный зал есть только в особняке Картье в Нью-Йорке. И Бальный зал, где прошел первый бал дочери Анны – Одри – уникален. 1916 год был тогда.

После смерти родителей в 1936 дети разъехались. Дом стоял пустой, потом его продали. Новым хозяевам было наплевать на историю дома. Они просто клали ковролин поверх португальского паркета, закрашивали уникальные панели, громили интерьеры.

В 1988 году дом в ужасном обветшалом состоянии очень дешево купила пара молодых адвокатов. Они копались в саду, когда у дома остановилась машина. И из нее вышла 90-летняя Одри, которая в 16 лет жила танцевала тут на своем первом балу. Она спросила, что новые хозяева хотят сделать с домом. Те сказали: «Восстановить». «Я помогу, – сказала Одри. – Я расскажу историю дома, и как он должен выглядеть».

32 года ушло на то, чтобы дом стал таким, как прежде. Мрамор, дерево, кожа, стекло, годами, комната за комнатой становились теми же, что и прежде. При этом эти люди, МакКлоски, искали по антикварным магазинам ту самую мебель, которая была в доме. Многое нашпи, даже шкаф 1560 года. И картину 17 века. Даже орган восстановили в том самом зале.

Когда дом закончили делать в 2018 году, им было уже за 60. Они посвятили этому дому всю свою жизнь.

Марк и Патриция МакКлоски готовы были защищать не себя, а дом-музей до последнего патрона от варваров и мародеров из движения BLM. За попытку спасти себя и дом им теперь угрожает 30 лет тюрьмы. Процесс уже запущен. «Мы будем бороться до последнего», – обещает Марк. А еще он купил карабин помощнее, на случай, если к ним снова придут. Патриция тоже обменяла свой дамский пистолетик на серьезное оружие. Они готовы держать оборону и в доме («да, стрелять, если потребуется») и в американском суде, где они проходят обвиняемыми.

Фото: twitter @kazweida