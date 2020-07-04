Мнение: Хазанов в больнице – вторая скорая увезла

04.07.2020, 12:50, Разное

Хазанов – в больнице. Пока что – на несколько дней. Официальный диагноз – приступ стенокардии. Задыхался – написано в анамнезе.

Зачем концертные директора все время врут?!

Боятся срыва концертов. Вот и директор Хазанова поскорее расписался в его прекрасном самочувствии, как только уехала первая скорая.

«Информация о якобы плохом самочувствии Геннадия Викторовича не соответствует действительности. Геннадий Викторович в полном здравии, чувствует себя отлично и к врачам не обращался», – сказал концертный директор, лжец, как все они.

Геннадий Хазанов госпитализирован второй скорой в одну из столичных больниц в связи с ухудшением состояния. Вчера вечером актёр сам сначала отказался ехать в больницу. Но после своего повторного визита медики настояли на стационаре. Он проведёт там несколько дней. Пока что – несколько дней, говорят врачи, а вообще, как пойдет.

За Хазанова тревожно, хотя и представляют все вполне радужно. Но очень уж год безумный – 2020. А июль только начался. Все-таки 74 года.

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