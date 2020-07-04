Меган Маркл и принц Гарри приняли еще одно решение, разрывающее их связь с королевским прошлым

04.07.2020, 11:35, Разное

Меган Маркл и принц Гарри продолжают не словами, а делами доказывать, что они не намерены возвращаться в королевскую семью. И новый шаг в этом отношении – официальное закрытие их благотворительного фонда Sussex Royal. Герцогская чета на днях подписала соответствующие документы в организациях Companies House и Charity Commission о прекращении деятельности фонда, хотя изначально Меган хотела превратить его в один из самых успешных в мире. Sussex Royal Foundation был создан после того как Меган и принц Гарри отделились от благотворительного фонда принца Уильяма и Кейт Миддлтон, основанного в 2009 году.

Закрытие обусловлено несколькими причинами. Во-первых, Меган и Гарри больше не могут использовать словосочетание Sussex Royal – поэтому в свое время они были вынуждены удалить официальные страницы с таким ником в соцсетях и приостановить работу одноименного сайта. Во-вторых, пара намерена запустить в работу новую благотворительную организацию Archewell, которую они назвали в честь своего сына Арчи. Правда, пока этот процесс идет довольно сложно, и виной тому коронавирус и премудрости бюрократической системы США.

Две недели назад Меган и Гарри предприняли еще один шаг по их отделению от дворца. По данным журналиста Daily Mail, герцог и герцогиня прекратили сотрудничество с адвокатами королевы Елизаветы II – фирмой Harbottle & Lewis, которая представляла Гарри с его подросткового возраста. Их новую благотворительную организацию Archewell будет представлять уже другая юридическая фирма – Fieldfisher. Ее штаб-квартира находится в Лондоне, а офисы – в разных городах Европы.

Напомним, 31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально распрощались со статусами Их Королевских Высочеств и перестали выполнять обязанности старших членов монаршей семьи. Теперь Меган и Гарри, которых по-прежнему можно называть герцог и герцогиня Сассекские, действуют самостоятельно.