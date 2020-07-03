Князь Альбер и княгиня Шарлен поделились романтичными фото с празднования 9-й свадебной годовщины

03.07.2020, 19:52, Разное

Вчера князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен праздновали свадебную годовщину: 9 лет назад они обменялись клятвами любви и верности во внутреннем парадном дворе Княжеского дворца, где специально по этому случаю установили алтарь из дворцовой церкви Святого Иоанна Крестителя. По этому случаю пара вчера поделилась новым официальным портретом, для которого позировали вместе с детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой. А несколько часов назад на их официальных ресурсах появилась новая порция снимков в благодарность поклонникам за многочисленные поздравления.

Фотографии были сделаны непосредственно в праздничный день: на одной из них Альбер и Шарлен запечатлены в обнимку на фоне моря и заката, на другой – они позируют уже вместе с близнецами в той же локации. Где именно были сделаны кадры – не уточняется.

Напомним, свадьба Альбера и Шарлен по праву стала одной из самых зрелищных церемоний столетия – по размаху ее сравнивают со свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Причиной для сравнения двух “европейских принцесс” стало еще и то, что перед ними стояла схожая непростая задача – заполнить пустоту в сердцах людей после трагически погибших в автокатастрофах матерей своих супругов – Дианы Спенсер и Грейс Келли.

Гражданская церемония заключения брака Альбера и Шарлен состоялась в тронном зале Княжеского дворца в Монако 1 июля в присутствии 80 высокопоставленных гостей. Здесь же в 1956 году поженились родители Альбера II – князь Ренье III и Грейс Келли. На следующий день молодожены обвенчались во внутреннем парадном дворе Княжеского дворца, где специально по этому случаю установили алтарь из дворцовой церкви Святого Иоанна Крестителя.

Князь Альбер еще перед церемонией объявил о своем желании провести свадьбу с голливудским размахом, он планировал пригласить не менее 1000 гостей, устроить жителям Монако три дня выходных, а также привлечь как можно больше людей для того, чтобы они могли наблюдать церемонию вживую и на своих телевизионных экранах.

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