Кристина Риччи разводится с мужем после семи лет отношений

03.07.2020, 18:45, Разное

Только вчера издание Us Weekly сообщило о том, что в семье Кристины Риччи и ее супруга, дольщика Джеймса Джеймса Хеердегена, все не так гладко. Более того – в начале недели актриса подала в один из судов Лос-Анджелеса документы на запретительный приказ, согласно которому ее супругу теперь запрещено приближаться к ней. Поводом для таких суровых мер стал инцидент домашнего насилия, произошедший в доме актрисы 25 июня. Теперь же Кристина, по-видимому, намерена окончательно расстаться с мужем – утром в четверг она подала бумаги уже на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Сообщения о разводе актрисы появились сразу в нескольких американских изданиях, включая портал TMZ и журнал People. По словам этих изданий, в качестве причины развода Риччи указывает “непримиримые разногласия” и просит единоличную опеку над общим сыном пары, 5-летним Фредди. Вскоре после этой новости папарацци сфотографировали Кристину во время прогулки в Калифорнии: обручального кольца на пальце актрисы не было.

Кристина Риччи и Джеймс ХеердегенКристина Риччи и дольщик (то есть человек, который отвечает за перемещение оборудования кинооператора на площадке) Джеймс Хеердеген познакомились в 2011 году на площадке сериала “Пэн Американ”. Кристина играла в нем одну из главных ролей, а ее будущий муж стоял по другую сторону камеры, отвечая за технический процесс. В 2013 году Риччи и Хеердеген поженились в Нью-Йорке в тесном кругу родных и близких. А уже в августе 2014 года на свет появился первый общий сын пары – мальчик Фредди. Актриса долго не появлялась со своим сыном на публике и лишь спустя 9 месяцев после его рождения папарацци удалось сделать фото Риччи вместе с ним.

Кристина Риччи с сыном Фредди, 2015 год

Несколько лет назад, во время интервью журналу The Edit, 40-летняя Кристина Риччи сказала, что замужество и рождение ребенка во многом изменило ее и заставило почувствовать свой возраст:

Брак обнажает все твои недостатки и показывает то, как ты умеешь справляться с проблемами. А уж рождение ребенка и вовсе заставляет тебя повзрослеть со скоростью света. Сейчас я совершенно другой человек и совсем не похожа на себя до появления на свет сына… Я прославилась, будучи еще ребенком, и мне кажется, из-за этого я сама долго держалась за собственную инфантильность. Это была моя изюминка, моя особая черта. Но в 35 лет ты понимаешь, что быть незрелым – вовсе никакое не преимущество.