“Фотосессия”: Сергей Шнуров и группировка “Ленинград” представили новый клип с участием Тети Моти

03.07.2020, 13:10, Разное

Сергей Шнуров, как известно, решил отойти от музыки и посвятить себя политике и работе на канале RTVi. Но душа у Сергея все-таки поет, и недавно он возродил группировку “Ленинград”, лидером которой был вплоть до 2019 года, презентовав новый клип на песню “Фотосессия”. Он написал музыку и слова, а всю вокальную партию в треке, а также главную роль в клипе, исполнила Виктория Кузьмина – вокалистка группировки и по совместительству вокальный тренер команды Сергея Шнурова в шоу “Голос”. Одну из ролей в видео сыграла блогер Наталья Давыдова, известная Instagram-сообществу как Тетя Мотя.

Кадр из клипа “Фотосессия” Что нравится всем? Юмор, правда, красивые наряды и томный взгляд в объектив любого гаджета. Пафосные речи в Instagram сейчас любит постить каждая уважающая себя современная женщина. Вот “об них” и пойдет речь. Спасибо Тете Моте, которая за все эти “современные ценности” и смело шагнула вперед, как вы сможете увидеть в клипе,- говорит Кузьмина. Тетя Мотя, в свою очередь, призналась, что, снявшись в клипе, исполнила свою мечту:

За 2 недели до съемок я решила, что список с мечтами пора бы и освежить. Старые сбылись, нужны новые ориентиры. Как говорится, мечты должны быть смелыми, иначе это не мечты, а планы на завтрашний день. И, не успели еще чернила просохнуть на бумаге с моими запросами, неожиданно поздним вечером во время кроватного просмотра ничего не обещающего фильма, раздался звонок. Это позвонили из небесной канцелярии, чтобы сообщить, что мой запрос был услышан, и меня ждет роль в клипе группы “Ленинград”! Я прыгала на кровати, носилась по дому, громко кричала от радости! Мое участие в клипе – это сбывшаяся большая мечта!

Режиссером видео стал фотограф, художник и креатор Даниил Величко, который назвал его самым необычным клипом “Ленинграда” – “с особенным юмором и сарказмом, который можно не только посмотреть, но и почитать”.